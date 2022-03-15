Akaryakıt fiyatları fırladı Avrupa'da protestolar başladı hükümetler diken üstünde

İklim değişikliği sorunu, Kovid-19 salgını ve son olarak Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşanan enerji krizi ve buna bağlı artan akaryakıt fiyatları, Avrupalıları endişelendirmeye başladı.

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İspanya, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde halk, artan akaryakıt fiyatlarına tepki göstermeye başlarken, hükümetler de çözüm arayışına girdi.

Benzinin litre fiyatının mart başından itibaren 2 avroyu aştığı ve ülke tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştığı İspanya'da, ucuz fiyat uygulayan az sayıdaki benzin istasyonunun önünde uzun kuyruklar oluşması dikkati çekti.

Başkent Madrid yakınlarındaki iki benzin istasyonunda geçen hafta sonunda kilometreleri bulan uzun araç kuyrukları oluşturan vatandaşlar, litre başına 22 sent daha ucuza depolarını doldurarak yaklaşık 14 avro tasarruf etmek için 1,5 saat beklemeyi göze aldı.

Ucuz benzin istasyonlarının sahipleri, basına yaptıkları açıklamalarda, özellikle son 2 haftadır hızlı artan akaryakıt fiyatları nedeniyle satışlarının yüzde 40 arttığını söyledi.

Ülkede 2021 Mayıs ayından bu yana sürekli artan akaryakıt fiyatlarındaki toplam zam oranı yüzde 30'u buldu.

Bu arada kara yolu taşımacılık sektörüne bağlı "Ulaşımı Savunma Platformu" adlı örgüt, 14 Mart'tan itibaren "süresiz greve" gitme kararı aldı.

Özellikle akaryakıt fiyatlarındaki artış yüzünden ciddi sorunlar yaşadıklarını ve bu duruma daha fazla devam edemeyeceklerini vurgulayan tır ve kamyon şoförleri, sektöre koruma istedi.

Grev, kuzeyinde Bask, Bilbao, Santander limanlarında daha çok hissedilirken, ülkedeki iki büyük sendika ise savaş nedeniyle "grev yapma zamanı olmadığını" savunarak greve destek vermedi.

Diğer yandan elektrik ve doğal gazda olduğu gibi akaryakıt fiyatlarında da artışın devam edeceği öngörüsünde bulunan İspanyol hükümeti, çok fazla detay vermeyerek bazı önlemler alacaklarını duyurdu.

Başbakan Pedro Sanchez, enerji başta olmak üzere Rusya-Ukrayna savaşından en çok etkilenen sektörlere vergi indirimi getireceklerini açıkladı.

Sanchez, 24-25 Mart'taki Avrupa Birliği Konseyi Toplantısı'ndan önce bazı AB ülkelerini ziyaret ederek elektrik fiyat sisteminde reform yaparak fiyatların aşağıya çekilmesini sağlayacak bir önerisine destek arayacağını kaydetti.

İtalya'da akaryakıt fiyatlarındaki artışa karşı protestolar başladı

İtalya'da artan akaryakıt fiyatları, kamyon ve tır şoförleri tarafından farklı kentlerde kara yollarında protesto edildi.

Tır ve kamyon federasyonlarının çağrısıyla hafta başında düzenlenen eylemlerde, ülkenin kuzeyinden güneyine ve adalarına kadar çok sayıda yerde tır ve kamyonlar kontak kapatarak, yükselen akaryakıt fiyatlarına tepki gösterdi.

Sardinya Adası'ndaki eylemde, Olbia kenti limanı girişinde onlarca tır sıralanarak uzun konvoy oluşturdu.

Nakliyeciler Birliği (Trasportounito), ülkede yaklaşık 70 bin tırın protestolara katıldığını duyurdu.

Bu arada Roma Cumhuriyet Başsavcılığı, gaz, elektrik ve akaryakıt fiyatlarındaki artışın gerekçelerini ortaya çıkarmak üzere soruşturma başlattı.

Soruşturmanın sebebinin herhangi bir şüpheli ya da suç kapsamında değil söz konusu alanlardaki fahiş fiyat artışının sebebini ortaya çıkarmak üzere olduğu belirtildi.

Diğer yandan akaryakıt fiyatları, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sebebiyle yükselme trendini artırarak sürdürüyor. Ülkede, mevcut durumda ortalama olarak benzinin litre fiyatı 2,3 avro, motorinin ise 2,2 avro düzeyinde bulunuyor.

Fransa'da halk ve hükümet, artan akaryakıt fiyatlarına çare arıyor

Fransa'da akaryakıt fiyatlarında son aylarda gelen üst üste zamlar nedeniyle rekor artışlar yaşanıyor. Sürücüler, depolarını her doldurduklarında artan ücretlerle karşı karşıya kalıyor. Bu da Fransızlar için bir sorun olmaya devam ediyor.

Çevre Bakanlığının verilerine göre, son 2 haftada motorinin litre fiyatı 0,40 avro artışla ortalama 2,14 avroya yükseldi.

Benzinin (kurşunsuz 95) litre fiyatı 0,19 avro zamla ortalama 2,08 avroya ulaştı.

Mevcut fiyatlar, 2018'de sarı yeleklilerin protesto gösterileri düzenlemesine neden olan akaryakıt fiyatlarını da geride bıraktı.

Ülke basınına konuşan Fransızlar, artan fiyatlar nedeniyle işlerine giderken ya da aile seyahatlerinde araçlarını daha az kullanmaya özen gösterdiklerini söylüyor.

Diğer yandan Başbakan Jean Castex, 12 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülkede motorin ve benzinin litre fiyatının ortalama 2 avroyu aştığını, bu durum karşısında önlem almak zorunda olduklarını ifade etmişti.

Castex, 1 Nisan itibarıyla 4 ay boyunca akaryakıt fiyatlarında 0,15 avro indirim uygulayacaklarını belirtmişti.