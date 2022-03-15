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2. ara tatil ne zaman 2022 MEB okul tatil günleri takvimi

2. ara tatil ne zaman 2022 MEB okul tatil günleri takvimi

2. dönemin başlaması ile birlikte öğrenciler 2. ara tatil ne zaman araştırması yapmaya başladı. 2022 yılında MEB okul tatilleri takvimine göre 1 hafta sürecek olan 2. ara tatil 11-15 Nisan arasında yapılacak. 2021-2022 eğitim yılı ise 17 Haziran'da bitecek.

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Okullarda yüz yüze eğitim 2. dönem de devam ederken, veliler ve öğrenciler okullar ne zaman kapanacak, 2. ara tatil ne zaman başlar kaç gün sürecek sorusuna yanıt arıyor. MEB tarafından yayınlanan takvime göre bu yıl okullar 4 kez kapanacak. İlk ara tatil 11-15 Nisan'da uygulanacak.

Ara tatiller ne zaman:

*1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,

*Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,

*2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,

* Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak

Okullar açık kalacak mı: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, salgının olumsuz etkilediği sektörlerin başında eğitimin geldiğini vurgulayarak "Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim öğretim süreçlerinin aksamasını önlemek amacıyla en modern yöntemleri uygulamaya öncelik verdik. Tüm okul ve sınıflarda uzaktan eğitim gerçekleştirmeyi başardık. Bu dönem itibarıyla tam zamanlı yüz yüze eğitime geçtik. Okulları açık tutmak konusunda kararlıyız" dedi.

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