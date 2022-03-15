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Devlet Bahçeli'den çılgın SİHA iddiasını ortaya atan Ayşenur Arslan'a: Tedavi altına alınmalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın SİHA satmak için Rusya-Ukrayna savaşının çıkmasını istediğini iddia eden gazeteci Ayşenur Arslan'a tepki göstererek, "Bu tipler ya hastadır, dolayısıyla tedavi altına alınmalıdır; ya da vatan hainidir, gereği derhal yapılmalıdır." dedi.

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Rusya-Ukrayna savaşını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağlayan Ayşenur Arslan'a tepkiler sürüyor.

Medya Mahallesi programının sunucusu Ayşenur Arslan, Erdoğan'ın savaşı istediğine inandığını belirterek, 'Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bekleyen biri vardıysa o da Erdoğan'dı diye düşünüyorum. Çünkü küçük damadının Selçuk Bayraktar'ın ürettiği, İHA'lar SİHA'lar son bir iki yıl içinde hatta müthiş patlama yapmıştır satış ihracat anlamında' dedi.

"Vatandaşlığını bile hak etmediğini açık açık ifade etmek mecburiyetiyim"
Arslan'ı eleştiren isimlerden biri de MHP lideri Devlet Bahçeli'ydi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, şunları söyledi:

"Rusya- Ukrayna savaşını Türkiye’nin İHA satmak için çıkardığını iddia eden sözde bir gazetecinin de bu kiniyle, bu husumetiyle, bu nefretiyle Türk vatandaşlığını bile hak etmediğini açık açık ifade etmek mecburiyetindeyim. Bu tipler ya hastadır, dolayısıyla tedavi altına alınmalıdır; ya da vatan hainidir, gereği derhal yapılmalıdır."

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