Ferdi Kadıoğlu'ndan sarı lacivertli taraftara iyi haber
Fenerbahçe'de tek sakat oyuncu olarak kalan Ferdi Kadıoğlu'ndan iyi haber geldi. Yıldız oyuncunun bu hafta takıma katılma ihtimalinin belirdiği açıklandı.Abone ol
Sarı lacivertlilerde bu sezon gösterdiği performansla alkışları toplayan Ferdi Kadıoğlu, yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir kadroda yer alamıyordu. Fenerbahçe'nin genç yeteneği için sevindiren haber geldi.
Sabah'ın haberine göre, 1 ay önce sakatlanan genç oyuncunun yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyordu.
Ancak Ferdi'nin beklenenden hızlı iyileştiği, bu hafta takıma katılma ihtimalinin belirdiği ifade edildi.
22 yaşındaki oyuncu, takıma katılırsa Konyaspor maçında kadroda yer bulabilecek. Aksi halde oyuncunun dönüşü milli takım arası sonrasına kalacak.