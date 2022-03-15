BIST 2.090
DOLAR 14,58
EURO 16,05
ALTIN 901,85
HABER /  POLİTİKA
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Ukrayna Başkanı Zelenskiy'den kritik uyarı! "Bize yardım ederek..."

Ukrayna Başkanı Zelenskiy'den kritik uyarı! "Bize yardım ederek..."

 UKRAYNA Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, herkesin Rusya'nın hedefi olduğunu söyledi ve Avrupa'nın diğer bölgelerini de hedef alabileceği uyarısı yaptı.

Abone ol

Zelenskiy, video konferans yoluyla, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Ortak Sefer Gücü (JEF) Toplantısı'nda Avrupalı liderlere hitap etti. Konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı "ahlaki duruş" sergileyen ülkelere teşekkür eden Zelenskiy, ülkesine daha fazla destek verilmesi çağrısında bulundu.

"Bize yardım ederek kendinize yardım edin"
Zelenskiy, Avrupa şimdi tavır almazsa, Rusya'nın Avrupa'nın diğer bölgelerini de hedef alabileceğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Hala Rusya'nın savaş makinesini durdurabiliriz. Hala insanların öldürülmesini durdurabiliriz. Birlikte yapmak ve demokrasinin yıkımını durdurmak ve şimdi bizim topraklarımızda bunu durdurmak daha kolay olacak yoksa onlar size de gelecekler. Hepimiz Rusya'nın hedefiyiz. Bize yardım ederek kendinize yardım edin."

Ukrayna Başbakanı Zelenskiy’nin ardından konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson da bu anın "çaresiz bir an" olduğunu dile getirerek, liderlerin, Ukrayna'yı desteklemek için daha fazlasını yapması gerektiğinin altını çizdi.

ÖNCEKİ HABERLER
2. ara tatil ne zaman 2022 MEB okul tatil günleri takvimi
2. ara tatil ne zaman 2022 MEB okul tatil günleri takvimi
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Ferdi Kadıoğlu'ndan sarı lacivertli taraftara iyi haber
Ferdi Kadıoğlu'ndan sarı lacivertli taraftara iyi haber
Devlet Bahçeli'den çılgın SİHA iddiasını ortaya atan Ayşenur Arslan'a: Tedavi altına alınmalıdır
Devlet Bahçeli'den çılgın SİHA iddiasını ortaya atan Ayşenur Arslan'a: Tedavi altına alınmalıdır
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye hodri meydan! Gidemezsin...
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye hodri meydan! Gidemezsin...
Rusya Ukrayna'ya girdi BBC Abramoviç'in dosyasını açtı yeni kanıtlara ulaşıldı
Rusya Ukrayna'ya girdi BBC Abramoviç'in dosyasını açtı yeni kanıtlara ulaşıldı
Mezarlıkta define kazısı yaparken yakalandı! AKÜ profesörüyle ilgili flaş gelişme
Mezarlıkta define kazısı yaparken yakalandı! AKÜ profesörüyle ilgili flaş gelişme
Akaryakıt fiyatları fırladı Avrupa'da protestolar başladı hükümetler diken üstünde
Akaryakıt fiyatları fırladı Avrupa'da protestolar başladı hükümetler diken üstünde
AK Partili Ömer Çelik'ten Batı dünyasına tokat gibi sözler
AK Partili Ömer Çelik'ten Batı dünyasına tokat gibi sözler
Çanakkale Zaferi yıldönümü 2022 18 Mart kaçıncı yılı?
Çanakkale Zaferi yıldönümü 2022 18 Mart kaçıncı yılı?