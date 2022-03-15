Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi
Partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Merkez’den çıkışında inşaatına başlanan ek binaya ilişkin bilgi aldı.Abone ol
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldi.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, 3 saat 20 dakika sürdü. Erdoğan, AK Partili milletvekilleriyle yaptığı toplantının ardından Genel Merkez’den çıkışında genel merkez binasının karşısında inşaatına başlanan ek binaya ilişkin bilgi aldı.
AK Parti Genel Merkezi yerleşkesinde bulunan ve restoran olarak işletilen binanın yıkımını inceleyen Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.