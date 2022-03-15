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'İçinde şeytan var' diyen mühendis koca eve hoca çağırdı! Karısına yaptıkları dehşete düşürdü

'İçinde şeytan var' diyen mühendis koca eve hoca çağırdı! Karısına yaptıkları dehşete düşürdü

İSTANBUL'da elektrik mühendisi koca 'İçinde şeytan var bu sen değilsin' diyerek karısına akılalmaz olaylar yaşattı.

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Akıllara durgunluk veren olay İstanbul'da meydana geldi. Melek Ö. ile Musa Ö., 6 yıl önce evlendi. Çiftin bu evliliğinden bir çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre çift, evliliğin başından beri sorunlar yaşıyordu. Musa Ö., ilk olarak içinde şeytan olduğu gerekçesiyle kendi ablasını hocaya götürdü. Musa Ö., ablasının ardından eşi Melek Ö.'ye karşı şüpheli yaklaşmaya başladı. Kendi ablası gibi eşi Melek Ö.'nün de içinde şeytan olduğunu iddia eden Musa Ö., karısına sürekli ekonomik, fiziksel ve psikolojik şiddet uygulamaya başladı. En sonunda eve bir hoca getiren Musa Ö., eşinin içinde şeytan olup olmadığını öğrenmek istedi.

Melek Ö.'nün sırtına bakan sözde hoca, "Senin içinde şeytan var" dedi. "Sen istenmeyen çocuk muydun?" gibi sorular soran hocaya Melek Ö. "Hayır" cevabını verdi. Bunun üzerine sözde hoca, "Şeytan konuşturuyor, o yüzden itiraz ediyor" diyerek Melek Ö.'nün sırtına ve eline sopayla vurdu. Ardından sopayı Musa Ö.'ye veren sözde hoca, içindeki şeytanın çıkması için eşinin sırtına vurmasını istedi. Bu olay sonrası Musa Ö., hoşuna gitmeyen her davranışın ardından, "Şeytan konuşuyor, bu sen değilsin" diyerek Melek Ö.'nün sırtına sopayla vurdu.

"Küçük çocuğun velayetinin anneye verilmesini talep ediyoruz"
Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre Melek Ö.'nün avukatı, "Davalı, batıl inancı doğrultusunda pozitif bilime inanmadığı için küçük çocuğun doktorlar tarafından tedavi edilmesini engellemiştir. Sürekli eşini şeytan olmakla suçlayan ve eşine sıklıkla şiddet uygulayan Musa Ö., evlilikte kusurlu olan taraftır. Musa Ö. ve ailesi tarafından evlilik birliği, müvekkil açısından çekilmez bir hale getirilmiş, müvekkil psikolojik açıdan çökertilmeye çalışılmıştır. Müvekkil, bu travmaların etkisiyle şu anda psikolojik destek almaktadır. Tarafların boşanmasına karar verilmesini istiyoruz. Küçük çocuğun velayetinin anneye verilmesini talep ediyoruz. Bir milyon lira tazminat ile müvekkil ve küçük çocuğu için toplam 7 bin lira nafaka istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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