Bu savaşın sorumlusu Putin kimyasal silah kullanacak! NATO'dan korkutan açıklama Rus komutandan şok itiraf

RUSYA'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan savaşın 20 günü de başkent Kiev'de şiddetli çatışmalarla başladı. Rus Komutan Viktor Zolotov, "Ukrayna'da işgal planlandığı hızda ilerlemiyor" itirafında bulundu. NATO çok sert çıktı ve tehdit etti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya'nın kimyasal silah kullanma ihtimalinden endişeliyiz" dedi.

Abone ol

Rusya lideri Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı ilk Rus birliklerinin Ukrayna'yı işgal etmeye başlamasının ardından başlayan savaş 20. gününde de daha da şiddetlenerek devam ediyor. Ukrayna'nın dört bir yanından çatışma ve bombardıman haberleri gelirken, Beşar Esed'in katili Suriyeli paralı askerlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre şimdiye kadar 40 binden fazla Suriyeli savaşçı Ukrayna'ya gitmek için kayıt oldu. Bunlardan 400'ünün eğitimine ise Ukrayna sınırına yakın kaplarda başlandı.

17:29 Rusya Merkez Bankası'ndan altın kararı

RusyaMerkez Bankası, vatandaşların artan fiziki altın talebi nedeniyle bankalardan altın almayı durdurduğunu açıkladı. Banka, Kovid-19 salgını nedeniyle Mart 2020'de alımları durdurmuş, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla alımlara 28 Şubat'ta tekrar devam etmişti.

17:20 NATO: Kimyasal silah kullanılacak endişemiz var

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya'nın kimyasal silah kullanma ihtimalinden endişeliyiz" dedi. Stoltenberg, "Ukraynalılar cesurca savaşıyorlar, onları beraber desteklememiz gerekiyor. Yarın Ukrayna Savunma Bakanı bizlere katılacak. Bütün dünya bu anlamsız savaşı kınıyor. NATO müttefikleri, AB, diğer ülkeler, benzeri görülmemiş yaptırımları Rusya'ya karşı uygulamaya aldı. 40 bin asker doğu cephede komuta içerisinde çalışıyor. Şu anda deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri kullanılıyor. ABD, Polonya'da, Almanya'da, Slovakya'da yeni konuşlandırmalar yapıyor. Bu sarsılmayan mesajı ortaya koyuyor. Bir müttefike saldırı ittifaka saldırıdır." dedi.

16:20 Müzakerede ateşkes ve birliklerin çekilmesi konuşuluyor

Savaş 20. gününde devam ederken taraflar barış görüşmeleri için bir araya gelmeye devam ediyor. Ukrayna'nın müzakere heyetinden bir delege, Rusya ile görüşmeler sürdüğünü bildirdi. Ateşkes ve birliklerin çekilmesi husunda konuşulduğunu açıkladı.

15:40 Zelenski'den Avrupalı liderlere: Kendinize yardım edin

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Avrupa'nın diğer bölgelerini de hedef alabileceği uyarısı yaptı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı "ahlaki duruş" sergileyen ülkelere teşekkür eden Zelenskiy, ülkesine daha fazla destek verilmesi çağrısında bulundu. Zelenskiy "Hala Rusya'nın savaş makinesini durdurabiliriz. Hala insanların öldürülmesini durdurabiliriz. Birlikte yapmak ve demokrasinin yıkımını durdurmak ve şimdi bizim topraklarımızda bunu durdurmak daha kolay olacak yoksa onlar size de gelecekler. Hepimiz Rusya'nın hedefiyiz. Bize yardım ederek kendinize yardım edin." dedi.

12:00 Kiev'de 35 saat sokağa çıkma yasağı konuldu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bu akşam saat 20:00 perşembe sabahı 07:00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Mihaylo Podolyak, "Rusya barışçıl şehirlerle savaşmaya devam ediyor, geceleri şehirlerimizi füzelerle yok ediyor. Ordumuz, Rusları her yönde yendi. Ortaklarımız, küresel lider olmaktan korkarak, hala mütevazı bir şekilde kenarda duruyor. Müzakere ediyoruz, sonuç elde ediyoruz. Düşmanı her yönde durdurmaya devam edeceğiz" dedi.

13:30 BM: Ukraynalı mülteci sayısı 3 milyona ulaştı

Birleşmiş Milletler, Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısının 3 milyona ulaştığını duyurdu.

11:40 İspanya, Rus oligarkın yatına el koydu

İspanya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın iş birliğinde bulunduğu Rus oligarklardan biri olan ve bir kamu silah şirketinin başkanlığını yapan Sergey Chemezov'a ait olduğu belirtilen "Valerie" adlı 85 metrelik yata, Barselona Limanı'nda el konulduğunu açıkladı. Başbakan Pedro Sanchez, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, söz konusu yatın "Rus oligarkların önde gelen isimlerinden birine ait olduğunu ve değerinin 140 milyon euroyu bulduğunu" söyledi.

11:25 Üç AB ülkesi ülkenin başbakanı Kiev'e gidiyor

Polonya, Çekya ve Slovenya Başbakanları, bugün Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüşecek. Ziyaretin amacının AB'nin Ukrayna'nın egemenlik ve bağımsızlığını teyit etmek olduğu belirtildi. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "Kiev'e yapacağımız ziyaret konusunda AB ve BM ile mutabakat sağladık. Dünya için böyle bir atılım anında, tarihin yazıldığı yerde olmak boynumuzun borcu Çünkü mesele bizimle ilgili değil, mesele zorbalıktan arınmış bir dünyada yaşamayı hak eden çocuklarımızın geleceğidir" dedi.

11:30 Komutandan itiraf: İşgal planlandığı hızda ilerlemiyor

Reuters haber ajansının haberine göre Rus Ulusal Muhafız Komutanı Viktor Zolotov, Ukrayna'da işgalin planlandığı gibi gitmediğini itiraf etti. Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimlerden Zolotov "Her şeyin istediğimiz kadar hızlı gitmediğini söylemek istiyorum" dedi.

11:00 Kiev’in arazisi Rus güçlerinin ilerlemesini zorlaştırıyor

Ukrayna’nın savaş komuta merkezinde BBC’ye bilgi veren iki general, Kiev’in arazi yapısının Rus güçlerinin ilerlemesini zorlaştırdığını söyledi. Generaller Rus obüslerinin Kiev’i menzillerine alamaması için büyük çaba sarf ettiklerini de anlattı. General Andriy Krisçenko Dinyeper nehri, ona bağlanan iki kolun ve turbalık alanların savunmayı kolaylaştırdığını, nehirlerdeki köprüleri imha ettiklerini belirtti. Aynı zamanda belediye başkan yardımcısı olan general, kentin büyüklüğünün ise savunmayı bir yandan zorlaştırdığını, diğer yandan da kolaylaştırdığını ifade etti. Sergiy Knyazev de Kiev’de doğru ilerleyen büyük Rus konvoyunun saldırılarla dağıtıldığını ve bir tehdit olmaktan çıktığını söyledi.

Ukrayna tarafından esir alınan bir Rus askeri, Rusya lideri Putin’e seslenerek, “Yoldaş Başkan, Rus askerleri ve sizin adınıza utanıyorum” dedi.

10:30 Abramoviç’in jeti İsrail'den İstanbul'a sonra Rusya'ya uçtu

Reuters ajansı, AB ve İngiltere’de yaptırım uygulanan Rus oligark Roman Abramoviç’le ilişkili bir özel jetin İsrail’den kalktıktan sonra bir süre İstanbul’da durduğunu ve ardından Moskova’ya iniş yaptığını aktardı. İsrail ve Portekiz vatandaşlıkları bulunan Abramoviç Pazartesi günü Tel Aviv’in Ben Gurion havalimanında görülmüştü. Abramoviç Putin’le yakın ilişkileri olduğu gerekçesiyle yaptırımlara maruz bırakılmıştı. Rus milyarder bu suçlamayı reddediyor.

06:45 Kiev'de çok büyük patlama, siren sesleri durmuyor

Birden fazla kaynak Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yerel saatle 05.45'te (TSİ 06.45) büyük patlamaların meydana geldiğini bildirdi.

06:35 Zelenski'den Rus birliklerine 'teslim olun' çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Rus birliklerine teslim olun çağrısında bulundu. Zelenski, "Ukrayna halkı adına size yaşama şansı veriyoruz. Güçlerimize teslim olursanız, size insanlara nasıl davranılması gerekiyorsa öyle davranacağız: haysiyetle" ifadelerini kullandı.

05:45 Ukrayna tarih verdi: Savaş Mayıs ayında bitecek

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir danışman savaşın Mayıs ayı başlarında bitmesini beklediklerini açıkladı. Rusya'nın askeri kaynaklarının tükendiğini iddia eden danışman Oleksiy Arestovich, Ukrayna medyasında yayınlanan bir videoda, 'Bence en geç Mayıs ayında, Mayıs başında bir barış anlaşması yapmamız gerekiyor, belki çok daha erken' ifadelerini kullandı.

04:50 Mariupol'da 20 bin sivil öldü! 110 Türk hala camide mahsur

Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petr Andryushchenko, Rus saldırıları sonucunda kentte ölen sivillerin sayısının 20 bine yaklaşabileceğini duyurdu. Mariupol'de 110 Türk vatandaşı, Kanuni Sultan Süleyman Cami'nde mahsur kalmış durumda. Bu kişilerin kısa süre içinde şehirden tahliye edilmesi bekleniyor. Türkiye bu konu ile ilgili diplomatik temaslarını artırdı.

04:00 Rus saldırılarında 90 çocuk öldü

Rusya'nın başkent Kiev'e yönelik saldırılarında iki apartman ile bir fabrika hedef alındı. Ukrayna savaşın ilk gününden bu yana 90 çocuğun öldüğünü açıkladı. Rusya ise Ukrayna'yı sivilleri kalkan yaparak savaşı algı üzerinden yürütmekle suçladı.