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'Sizi duyduk' diyen Twitter geri adım attı! Tepki çeken güncellemeden vazgeçti

'Sizi duyduk' diyen Twitter geri adım attı! Tepki çeken güncellemeden vazgeçti

Popüler sosyal medya uygulaması Twitter, son güncellemesiyle zaman çizelgesindeki tweetleri 'kronolojik sıralama' ile görüntülemeyi zorlaştırmıştı. Söz konusu güncelleme kullanıcılar arasında tepki toplamıştı. Son olarak Twitter, eleştiri yağmuruna tutulan özelliğinde geri adım attı.

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Twitter, geçen hafta mobil uygulamaları için yayımladığı güncelleme ile ana sayfada varsayılan olarak kronolojik sıralama seçeneğini kaldırmıştı. Kullanıcılar istese de istemese de popüler tweetleri önce görmeye başlamış ve şirket aynı zamanda tweetleri “en son” ve “popüler” olmak üzere iki farklı sekmeye ayırmıştı. Twitter’ı açar açmaz ana sayfada varsayılan olarak en son tweetleri görmek isteyenler ise bu duruma tepki göstermişti. “Gönderileri kronolojik sırayla görmek için her seferinde sağa mı kaydıracağız?” sözleriyle şirketi eleştiren kullanıcılar bu deneyimin sinir bozucu olduğunu söylemişti. Twitter ise tüm bu tepkiler üzerine geri adım attı.

ShiftDelete'in haberine göre; sosyal medya şirketi, kullanıcılardan gelen tepkiler üzerine varsayılan olarak kronolojik sıralama özelliğini uygulamaya geri getirdi. App Store veya Google Play Store üzerinden indirilebilen yeni güncellemeyi yükledikten sonra, tıpkı eskisi gibi ana sayfada en son tweetleri ilk önce gözükecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Twitter'dan açıklama
Twitter, konuyla ilgili açıklamasında "Sizi duyduk. Bazılarınız her zaman, önce en son tweetleri görmek istiyor. Diğer seçenekleri araştırmaya devam ederken, zaman çizelgesini geri aldık ve sekmeli deneyimi şimdilik kaldırdık." dedi. Twitter varsayılan olarak kronolojik sıralama özelliğini geri getirirken, ana sayfada önce popüler tweetleri görmek isteyenleri de unutmadı. Sağ üst köşedeki yıldız simgesine basıp “Anasayfaya geç”i seçtikten sonra uygulamayı her açtığınızda ilgi alanınıza göre özelleştirilmiş bir şekilde popüler tweetleri göreceksiniz.

"En son tweetlere geç”e basmanız yeterli"
Yeniden kronolojik sıralamaya geçmek istediğinizde ise yine yıldız simgesine dokunup “En son tweetlere geç”e basmanız yeterli. Bunu yaptığınızda, takip ettiğiniz kişilerin paylaştığı tweetleri kronolojik olarak sıralanmış bir şekilde ana sayfada göreceksiniz. Cuma günü yayımlanan güncellemeyle gelen iki ayrı sekme deneyimi de kaldırıldı.

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