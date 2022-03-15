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Rusya Merkez Bankası'ndan flaş altın kararı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya Merkez Bankası'ndan flaş altın kararı!

RUSYA Merkez Bankası, vatandaşların artan fiziki altın talebi nedeniyle bankalardan altın almayı durdurduğunu açıkladı.

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Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, ülkede fiziki külçe altın alımına yönelik talebin artığına işaret edildi.

Söz konusu artışın, özellikle alımlarda KDV’nin iptal edilmesi nedeniyle yaşandığının kaydedildiği açıklamada, “Rusya Merkez Bankası, vatandaşların talebinin karşılanabilmesi için 15 Mart’tan itibaren kredi kuruluşlarından altın alımını durdurmuştur.” ifadesine yer verildi.

Banka, Kovid-19 salgını nedeniyle Mart 2020'de alımları durdurmuş, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla alımlara 28 Şubat'ta tekrar devam etmişti.

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