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Çipli ehliyeti olmayanlar dikkat! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi

Çipli ehliyeti olmayanlar dikkat! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi

Ehliyet yenileme için süre daralıyor. Eski tip ehliyet sahipleri için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bir uyarı daha yaptı. Peki ehliyet yenileme için gerekli evraklar neler? Ayrıntılar haberimizde.

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İçişleri Bakanlığı 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süreyi 31 Aralık 2022'ye kadar uzattı. Eski tip ehliyetlerin yenileme işleminin doğabilecek cezaların önüne geçilmesi için 2022'nin sonuna kadar yapılması gerekiyor.

Süre giderek daralırken Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi.

Uyarıda, "Ülkemizde 01.01.2016 tarihinden önce düzenlenen, eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresi 31.12.2022 tarihi itibariyle sona erecektir. Eski tip sürücü belgesi sahibi vatandaşlarımızın belirtilen süre içerisinde http://randevu.nvi.gov.tr adresinden ya da Alo199 Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alarak, belgelerini yenilemek üzere Nüfus Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir." denildi.

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin için son başvuru tarihi 31 Aralık 2022 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar eski ehliyet kullanabilir. Ancak söz konusu tarihten sonra geçerli olmayacak. Ehliyet yenileme randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi nvi.gov.tr üzerinden veya ALO 199 hattından alınabilir.

Ehliyet yenileme son başvuru tarihi 31.12.2022'dir. Belirtilen tarihe kadar eski ehliyet kullanılabilir.

Ehliyet yenileme için gerekli evraklar
Kimlik Belgesi
Sürücü Sağlık Raporu
Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
1 adet biyometrik fotoğraf
Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan. Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca E-devlet üzerinden temin edilebilir.)

2022 ehliyet yenileme ücreti
Eski tip ehliyetini yeni tip ehliyet ile değiştireceklerin ödeyecekleri ücret: 13+2 TL'dir. Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyenlerin, kaybedenlerin veya çaldıranların ödeyecekleri ücret: 280+60 TL'dir.

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