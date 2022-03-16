16 Mart altın fiyatları gram yine düştü İslam Memiş'in altın için sürprizi heyecanlandırdı

Altın fiyatları düşmeye devam eder mi? : Peki FED kararına kilitlenen altın ve para piyasaları bundan sonra nasıl bir seyir izler? Altın fiyatlarındaki düşüş sürecek mi? Gramı 905-910 lira aralığındaki altın fiyatları alım fırsatı olarak görülmüştü. İslam Memiş orta ve uzun vadede altının gramının 1450 lira olacağını söylüyor. İslam Memiş dün yaşanan düşüşte de altın alın tavsiyesinde bulunmuştu. İslam Memiş'ten altın fiyatları için yeni tahminler ve değerlendirmeler geldi.