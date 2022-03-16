16 Mart altın fiyatları gram yine düştü İslam Memiş'in altın için sürprizi heyecanlandırdı
Bugün 16 Mart 2022 çarşamba günü altın fiyatları düşüşte kaldı. Gün içinde 908 liraya çıkan gram altın saat 17.30'da 904 liraya indi. Çeyrek altın fiyatı da 1.483 liraya indi. Para ve altın uzmanı İslam Memiş sürpriz bilgiler vereceğim diyerek yatırımcıyı heyecanlandırdı. İşte altın ve dolardaki son durum:
Altın fiyatlarında salı günü yaşanan büyük düşüş sonrasında gram altın bugün toparlanma eğilimi gösterdi. Salı günü altının gramı 900 liranın altını gördü. 16 Mart 2022 çarşamba gününe 900 liranın üstünde başlayan gram altın 908 - 910 lira bandında kaldı. Piyasanın kapandığı saat 17.30'da ise altın fiyatları yine düşüşe geçti. Gram altın günü 904 liradan tamamladı. Çeyrek altın saat 17.30 itibariyle 1.483 liradan, yarım altın 2.957, cumhuriyet altını ise 5.897 liradan satıldı.
Dolar kuru ABD merkez bankası FED'in faiz kararına kilitlenmiş durumda. Salı günü yükseliş gösteren dolar, piyasalardaki 25 baz puanlık faiz artışı beklentisi ile 16 Mart salı gününde gerileme gösterdi. 16.80'leri gören dolar kuru saat 17.30 itibariyle 14,64'e çekildi. Euro ise 16.15 lirada. ABD Merkez bankası FED sürpriz yapıp faizi 50 baz puan artırırsa gelişmekte olan ülkeler ve az gelişmiş ülkelerde bu doların yükselmesine sebep olacak. Ancak piyasa beklentisi artışın 25 baz puanda kalacağı yönünde.
Altın fiyatları düşmeye devam eder mi? : Peki FED kararına kilitlenen altın ve para piyasaları bundan sonra nasıl bir seyir izler? Altın fiyatlarındaki düşüş sürecek mi? Gramı 905-910 lira aralığındaki altın fiyatları alım fırsatı olarak görülmüştü. İslam Memiş orta ve uzun vadede altının gramının 1450 lira olacağını söylüyor. İslam Memiş dün yaşanan düşüşte de altın alın tavsiyesinde bulunmuştu. İslam Memiş'ten altın fiyatları için yeni tahminler ve değerlendirmeler geldi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş bugünkü verilerle ilgili şu açıklamalarda bulundu:
-Bugün önemli bir gün FED faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda nasıl bir etkiye neden olabilir? Döviz kurlarında emtia fiyatlarında düşüş olabilir mi?