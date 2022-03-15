ABD'de gündem Türkiye! Senatörden tehdit gibi F-16 mesajı geldi

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Bob Menendez, Türkiye'nin Joe Biden hükümetiyle arasını düzeltmesinin başlı başına bir anlamı olmadığını belirterek, "F-16'ları istiyorlarsa S-400'lerden kurtulmalılar" mesajını verdi.

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ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen bir panelde konuşan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Bob Menendez, Dış İlişkiler Komitesinin Türkiye'ye satılacak silahlar konusunda geniş yetkisi olduğunu belirterek sadece Joe Biden yönetimi ile ilişkilerin düzeltilmesinin bir sonuç vermeyeceğini ima etti.

Senatonun güçlü isimleri arasında gösterilen Menendez, Ankara'nın F-16 alması için S-400'lerden kurtulması veya bu Rus sistemleriyle ilgili başka adımlar atması gerektiğini söyledi:

"S-400'de çarpıcı bir geri dönüş olmadıkça, sistem ülke dışına gönderilmedikçe ya da başka şeyler olmadıkça F-16'ların Türkiye'ye satışını öngörmüyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sempatik adımları işe yaramayacak. Kongrede silah satışları konusunda Dış İlişkiler Komitesinin yetkisi var."