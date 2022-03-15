BIST 2.080
DOLAR 14,66
EURO 16,10
ALTIN 901,67
HABER /  GÜNCEL
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

ABD'de gündem Türkiye! Senatörden tehdit gibi F-16 mesajı geldi

ABD'de gündem Türkiye! Senatörden tehdit gibi F-16 mesajı geldi

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Bob Menendez, Türkiye'nin Joe Biden hükümetiyle arasını düzeltmesinin başlı başına bir anlamı olmadığını belirterek, "F-16'ları istiyorlarsa S-400'lerden kurtulmalılar" mesajını verdi.

Abone ol

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen bir panelde konuşan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Bob Menendez, Dış İlişkiler Komitesinin Türkiye'ye satılacak silahlar konusunda geniş yetkisi olduğunu belirterek sadece Joe Biden yönetimi ile ilişkilerin düzeltilmesinin bir sonuç vermeyeceğini ima etti.

Senatonun güçlü isimleri arasında gösterilen Menendez, Ankara'nın F-16 alması için S-400'lerden kurtulması veya bu Rus sistemleriyle ilgili başka adımlar atması gerektiğini söyledi:

"S-400'de çarpıcı bir geri dönüş olmadıkça, sistem ülke dışına gönderilmedikçe ya da başka şeyler olmadıkça F-16'ların Türkiye'ye satışını öngörmüyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sempatik adımları işe yaramayacak. Kongrede silah satışları konusunda Dış İlişkiler Komitesinin yetkisi var."

Amerikan yasalarına göre bir tasarının gerçekleşebilmesi için önce Temsilciler Meclisi ve Senatodan geçmesi gerekiyor. En son başkanın onayına çıkıyor. Bu tarz ciddi silah satış anlaşmaları da yıllık savunma bütçesinin içine konuluyor. Bu nedenle Menendez, Senatonun Dış İlişkiler Komite Başkanı olarak sürecin tam da göbeğinde yer alıyor. Menendez'in bu denli karşıt duruşu Senatonun da tavrını yansıtması açısından son derece önemli.

ÖNCEKİ HABERLER
Azerbaycan'dan doğal gaz kararı! Türkiye için fırsat olacak
Azerbaycan'dan doğal gaz kararı! Türkiye için fırsat olacak
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Savaş ve ekonomi konuları masada! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Savaş ve ekonomi konuları masada! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
'Sizi duyduk' diyen Twitter geri adım attı! Tepki çeken güncellemeden vazgeçti
'Sizi duyduk' diyen Twitter geri adım attı! Tepki çeken güncellemeden vazgeçti
Rusya Merkez Bankası'ndan flaş altın kararı!
Rusya Merkez Bankası'ndan flaş altın kararı!
İngiltere'den flaş Rusya kararı! Yasaklandı
İngiltere'den flaş Rusya kararı! Yasaklandı
Ukrayna lideri Zelenski 'NATO’ya üye olamayacağımızı anladık' deyip saydırdı
Ukrayna lideri Zelenski 'NATO’ya üye olamayacağımızı anladık' deyip saydırdı
Ankara Sincan'da sokak ortasında silahlı saldırı! Babasının katilinin babasını öldürdü
Ankara Sincan'da sokak ortasında silahlı saldırı! Babasının katilinin babasını öldürdü
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan baskın seçim açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan baskın seçim açıklaması
Siirt'te genç kadın girişimci devlet desteğiyle iş yerini kurdu
Siirt'te genç kadın girişimci devlet desteğiyle iş yerini kurdu