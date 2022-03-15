Ukrayna'nın geleceği! Rusya Devlet Başkanı Putin yeni bir harita çizdi

RUSYA'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna'yı işgal girişimini yorumlayan stratejist Dr. Tuğrul Çamaş, "Rus ordusunun harekat planı bölünmüş Ukrayna senaryosuna göre çizildi. Hedefleri Kırım, Azak Denizi ve Karadeniz'le bağı kesilmiş bir Batı Ukrayna ile Rusya güdümlü Doğu Ukrayna" dedi.

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RUSYA'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna'yı işgal girişimi devam ediyor.

Savaşın seyrini ve Rusya'nın siyasi ve askeri stratejisini yorumlayan Rus siyaseti ve tarihi alanında uzman stratejist Dr. Tuğrul Çamaş, "Rus ordusunun harekat planı bölünmüş Ukrayna senaryosuna göre çizildi. Bu plan sahada adım adım tatbik ediliyor. Dinyeper nehrini takip eden yeni bir harita çiziyorlar. Dünya yakın dönemde Kırım, Azak Denizi ve Karadeniz'le bağı kesilmiş bir Batı Ukrayna ile Rusya güdümlü Doğu Ukrayna gerçeğiyle yüzleşecek" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bölünmüş Ukrayna planı ile aynı zamanda dondurulmuş çatışma bölgeleri oluşturacağını söyleyen Dr. Çamaş, "Putin, NATO ile Rusya arasına tampon hat inşa etmek istiyor" diye konuştu.

Kırım'ın kuzeyine Donbass usulü çözüm Çamaş, "Batı'nın ağır yaptırımları altında kalan Rusya'nın hesabı Lugansk ve Donetsk ile birlikte Herson, Harkov, Mıkolaviy, Melitopol, Berdyansk ve Zaporijya şehirlerini içine alan bir alanda Rus güdümlü siyasi bir yapı oluşturmak" diye konuştu. Dinyeper nehrinin belirleyici hat olduğunu vurgulayan Çamaş, Dinyeper'in doğusunda yer alan Harkov şehrinin de Rusya için önemli olduğunu ve kontrol altına alınmak istediğini kaydetti.

Batı'nın Ukrayna tuzağı

Konvansiyonel bir savaşla Rusya'yla doğrudan karşı karşıya gelmek istemeyen Batı'nın Rusya'yı kışkırtarak Ukrayna'ya girmesini sağladığını iddia eden Tuğrul Çamaş, "Temel amaç bir taraftan Ukrayna'yı Rusya için yeni bir Afganistan'a dönüştürürken diğer yandan yaptırımlarla Putin yönetimini dünyadan ve küresel sistemden izole etmek. Bu anlamda Rusya siyasi olduğu kadar ekonomik ve askeri bir tuzağa düşürüldü" tespitinde bulundu.

"Ruslar Kiev'e girmeyecek"

Çamaş'a göre Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i kuşatacak ve abluka içerisinde tutarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy hükümetinin düşmesini bekleyecek.

Bu plan dahilinde Rus ordusunun Kiev'e girme tercihini kullanmayacağını kaydeden Çamaş, "Kiev'in askeri olarak düşmesini beklemeden Rus gizli servisinin çalışmalarıyla Rusya güdümlü bir hükümet kurma yoluna gidecekler. Ruslar bu taktiği Kırım'ın işgalinde denedi ve başarılı oldu. O dönem işgal planı Rusya Genelkurmay Başkanlığına bağlı askeri istihbarat teşkilatı GRU tarafından hazırlandı. Şu an yine bir yandan benzer girişimler denenirken diğer yandan Rusya askeri gücü ile Ukrayna'yı kendi şartlarını kabul ettireceği diplomasi masasına oturtmaya çalışacak. Rus diplomasi anlayışının belirleyici unsuru askeri durumdur" görüşünü dile getirdi.

"Lviv yeni İdlib olur" Dr. Çamaş'ın çarpıcı bir diğer tespiti ise Ukrayna-Polonya sınırındaki Lviv'in yeni İdlib olacağı yönünde. Rus ordusu kara, deniz ve hava bombardımanları ile Ukrayna'daki şehirleri insansızlaştırıyor. Bu yerleşim birimlerinden çıkanların tamamına yakını Lviv yönüne göç ediyor. Dr. Tuğrul Çamaş, Rusya'nın bölgeye yığılan mülteciler üzerinden Avrupa'yı demografik olarak baskılayabileceği görüşünde.

(TÜRKİYE GAZETESİ)