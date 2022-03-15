Adnan Oktar davasında verilen karar usulden bozuldu! Onlarca kişi serbest kaldı

İSTANBUL Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında Adnan Oktar ve örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 84'ü tutuklu 215 sanık hakkında yerel mahkemece verilen hükmün usulden bozulmasına karar verdi. Tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak 68 sanığın tahliyesine karar verildi.

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İSTANBUL Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik 215 sanık hakkında verilen hapis cezalarına yönelik yapılan istinaf başvurusunu karara bağladı.

Dairenin dosya üzerinden yaptığı incelemede, açılmamış davalar hakkında hüküm kurulduğu ve bunun da kesin hukuka aykırılık hallerinden kabul edildiği kaydedildi.

Kararda 'kaçakçılık ve birleşik görülen resmi belgede sahtecilik suçlarından açılan davalarda görevli ve yetkili olan uzman ağır ceza mahkemesine görevsizlik kararı verilmesi gerekirken kesin hukuka aykırılık hallerinden kabul edilen CMK'nin 289/1-d maddesine aykırı davranılarak görevsiz mahkemece karar verildiği' belirtildi.

Dairenin kararında nitelikli dolandırıcılık suçundan açılan davada soruşturması devam eden bir kısım etkin pişmanlık gösteren sanıklar hakkındaki dosyanın bu dosya ile birleştirilerek görülmesinde zorunluluk bulunduğunun gözetilmediği anlatıldı.

Bir kısım suçların mağdurlarının duruşmaya davet edilerek şikayetlerinin sorulması gerektiği aktarılan kararda bu mağdurların yokluklarında davaya devam edilerek hüküm kurulduğu ifade edildi.

Ceza dairesi 'aynı suçun müşterek faili olduğu iddiasıyla dava açılan ve İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldüğü anlaşılan dosyanın birlikte görülmesinde zorunluluk bulunduğunun gözetilmediğine ve bir kısım sanıklar hakkında uzlaşma prosedürü uygulanmaksızın karar verildiğine' işaret etti.

Daire diğer suçların (örgüt üyeliği, örgüt yöneticiliği, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, FETÖ örgütüne yardım, siyasi ve askeri casusluk vs.) bağlantısı sebebiyle ve ayrıca eksik kovuşturma ile hatalı değerlendirme sonucu hüküm kurulması nedeniyle kararın usulden bozulduğunu vurguladı.

Ceza dairesinin bozma kararıyla birlikte 68 tutuklu sanığın tutuklulukta geçirdikleri süre ve haklarındaki hükümlerle ilgili bozma nedenleri dikkate alınarak tahliyelerine karar verildi.

Alınan kararda suç örgütü lideri Adnan Oktar, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Hakan Kurtul, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Mert Sucu, Merve Büyükbayrak, Oğuzhan Sevinç, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Ulviye Didem Ürer ve Yeliz Aksoy'un ise tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

Ceza dairesince hükmün bozulmasına yönelik verilen kararın ardından dosya İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.