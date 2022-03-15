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Rus saldırılarının arttığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rus saldırılarının arttığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

RUS güçlerinin son iki günde saldırılarına hedef olan Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 20.00'dan itibaren 36 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

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UKRAYNA Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağının salı akşamı 20.00'da başlayacağını ve perşembe 07.00'a kadar devam edeceğini belirtti.

Kiev'de Rusya ile 24 Şubat'ta başlayan savaşın ardından akşam 20.00 ile sabah 07.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu.

Rus güçlerinin son iki günde Kiev'e düzenlediği saldırıların artmasının ardından gündüz de sokağa çıkma yasağı uygulanmış olacak.

Rus güçleri son günlerde Kiev'de sivillere ait bazı yerleşimleri hedef almış, saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.
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