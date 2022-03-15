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Acı haberi duyurdular! Ukrayna'da bir gazeteci daha hayatını kaybetti

Acı haberi duyurdular! Ukrayna'da bir gazeteci daha hayatını kaybetti

RUS güçlerinin Ukrayna'daki saldırısında yaralanan FOX News kameramanı Pierre Zakrzewski'den kötü haber geldi. Zakrzewski'nin hayatını kaybettiği bildirildi. Acı haberi duyuran FOX News Media CEO'su Suzanne Scott, kanal çalışanlarına gönderdiği e-postada, "Büyük bir üzüntüyle ve içim parçalanarak sevgili kameramanımız Pierre Zakrzewski ile ilgili haberi bu sabah sizlerle paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

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Rus güçlerinin Ukrayna'daki saldırısında yaralanan FOX News kameramanı Pierre Zakrzewski'den kötü haber geldi.

FOX News Media CEO'su Suzanne Scott, kanal çalışanlarına gönderdiği e-postada, "Büyük bir üzüntüyle ve içim parçalanarak sevgili kameramanımız Pierre Zakrzewski ile ilgili haberi bu sabah sizlerle paylaşıyorum. Pierre, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in dışındaki Horenka'da öldürüldü" yazdı.

Suzanne Scott, Zakrzewski'nin şubat'tan bu yana Ukrayna'da haber yaptığını ve araçları vurulduğunda muhabir Benjamin Hall ile birlikte olduğunu duyurdu.

Deneyimli bir savaş foto muhabiri olan Zakrzewski; Irak, Afganistan ve Suriye'den FOX News için haberler yapmıştı. 

"Tam bir hazineydi"
'America Reports' programının sunucularından John Roberts da Twitter'den yaptığı açıklamada, "Korkunç bir haber... FOX kameramanı Pierre Zakrzewski, muhabir Benhamin Hall'un yaralandığı aynı saldırıda öldürüldü. Dünya genelinde Pierre ile çok kez çalıştım. Tam bir hazineydi. Pierre'nin eşi ve ailesine yürekten dualarımızı iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'da devam eden saldırıları sonucunda 13 Mart'ta da Brent Renaud isimli Amerikalı gazetecinin öldüğü bildirilmişti.
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