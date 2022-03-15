Yaptırımlardan kurtulmak isteyen Rus oligarklar para kaçırmanın formülünü buldu

ABD'nin başını çektiği Batılı ülkelerin ağır yaptırımlarına maruz kalan Rus oligarklar varlıklarını kriptoya çevirerek Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) taşıdı. Şimdi de satarak nakde geçiyorlar. Bazıları ise gayrimenkul alıyor.

Abone ol

Kripto firmalarının yöneticileri ve finansal kaynaklar Batı yaptırımlarından kaçan zengin Rusların güvenli bir sığınak aradığı için Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yöneldiğini açıkladı. Reuters'ın ulaştığı bazı kaynaklar kimi müşterilerin BAE'de gayrimenkul yatırımı yapmak için kripto para kullandığını, bazılarının da kripto paralarını nakde dönüştürmek ve başka yerlerde saklamak için oradaki firmaları kullanmak istediğini belirtti.

BAE'deki bir finans kaynağı da Rusların paralarını diğer alanlardan Körfez devletine sokmanın bir yolu olarak kripto kullandığını ve Dubai'de mülk satın aldığını doğruladı. BAE çatışmada nispeten tarafsız bir duruş sergilediği için kısıtlamalardan kaçınanlar tarafından potansiyel bir alan olarak görülüyor.

En az 2 milyar dolar

BAE'de iş kuran Rusların şu anda kendileri ve aileleri için vize alma hakkı bulunuyor. Vize kuruluşları da başvuruların arttığını söylüyor. Bir kripto firması son 10 gün içinde İsviçreli komisyonculardan milyarlarca dolarlık Bitcoin'i tasfiye etmek isteyen çok sayıda soru aldığını belirtti. Ayrıca taleplerin hiçbirinin 2 milyar doların altında olmadığı belirtildi.

Japonya kripto borsaları uyardı

Japonya, kripto para platformlarına Rusya ve Belarus'a yönelik yaptırımlara uyması yönünde uyarıda bulundu. Japonya Maliye Bakanlığı ve Finansal Hizmetler Ajansı ortaklaşa yaptıkları açıklamada kripto varlıklar kullanılarak yaptırım altındakilere yetkisiz ödeme yapanların 3 yıla kadar hapis cezasına veya 1 milyon yen para cezasına çarptırılabileceklerini vurgulandı. Dünyadaki en liberal kripto para düzenlemelerine sahip olan Singapur ise kripto ticaretini vergilendirme kararı aldı.

AB'de yasak kolaylaşabilir

Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu ise Bitcoin ve Ethereum gibi önemli kripto para birimlerinin pratikte yasaklanmasına yol açabilecek yeni bir kripto varlık yasasını oylayacak. MiCa adlı yasanın son taslağını inceleyen sektör temsilcileri Bitcoin ve Ethereum gibi dijital para birimlerinin kullanımını frenlemek veya yasaklamak için yapılan son dakika değişiklikleri gibi göründüğü ifade ediyorlar.