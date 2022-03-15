BIST 2.079
DOLAR 14,74
EURO 16,16
ALTIN 911,81
HABER /  EKONOMİ
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Yaptırımlardan kurtulmak isteyen Rus oligarklar para kaçırmanın formülünü buldu

Yaptırımlardan kurtulmak isteyen Rus oligarklar para kaçırmanın formülünü buldu

ABD'nin başını çektiği Batılı ülkelerin ağır yaptırımlarına maruz kalan Rus oligarklar varlıklarını kriptoya çevirerek Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) taşıdı. Şimdi de satarak nakde geçiyorlar. Bazıları ise gayrimenkul alıyor.

Abone ol

Kripto firmalarının yöneticileri ve finansal kaynaklar Batı yaptırımlarından kaçan zengin Rusların güvenli bir sığınak aradığı için Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yöneldiğini açıkladı. Reuters'ın ulaştığı bazı kaynaklar kimi müşterilerin BAE'de gayrimenkul yatırımı yapmak için kripto para kullandığını, bazılarının da kripto paralarını nakde dönüştürmek ve başka yerlerde saklamak için oradaki firmaları kullanmak istediğini belirtti.

BAE'deki bir finans kaynağı da Rusların paralarını diğer alanlardan Körfez devletine sokmanın bir yolu olarak kripto kullandığını ve Dubai'de mülk satın aldığını doğruladı. BAE çatışmada nispeten tarafsız bir duruş sergilediği için kısıtlamalardan kaçınanlar tarafından potansiyel bir alan olarak görülüyor.

En az 2 milyar dolar
BAE'de iş kuran Rusların şu anda kendileri ve aileleri için vize alma hakkı bulunuyor. Vize kuruluşları da başvuruların arttığını söylüyor. Bir kripto firması son 10 gün içinde İsviçreli komisyonculardan milyarlarca dolarlık Bitcoin'i tasfiye etmek isteyen çok sayıda soru aldığını belirtti. Ayrıca taleplerin hiçbirinin 2 milyar doların altında olmadığı belirtildi.

Japonya kripto borsaları uyardı
Japonya, kripto para platformlarına Rusya ve Belarus'a yönelik yaptırımlara uyması yönünde uyarıda bulundu. Japonya Maliye Bakanlığı ve Finansal Hizmetler Ajansı ortaklaşa yaptıkları açıklamada kripto varlıklar kullanılarak yaptırım altındakilere yetkisiz ödeme yapanların 3 yıla kadar hapis cezasına veya 1 milyon yen para cezasına çarptırılabileceklerini vurgulandı. Dünyadaki en liberal kripto para düzenlemelerine sahip olan Singapur ise kripto ticaretini vergilendirme kararı aldı.

AB'de yasak kolaylaşabilir
Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu ise Bitcoin ve Ethereum gibi önemli kripto para birimlerinin pratikte yasaklanmasına yol açabilecek yeni bir kripto varlık yasasını oylayacak. MiCa adlı yasanın son taslağını inceleyen sektör temsilcileri Bitcoin ve Ethereum gibi dijital para birimlerinin kullanımını frenlemek veya yasaklamak için yapılan son dakika değişiklikleri gibi göründüğü ifade ediyorlar.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail gazının Türkiye'ye gelmesi gündemde! Fiyatlar düşebilir
İsrail gazının Türkiye'ye gelmesi gündemde! Fiyatlar düşebilir
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
30 milyon kişi koronavirüs karantinasında! Çin yeniden alarma geçti
30 milyon kişi koronavirüs karantinasında! Çin yeniden alarma geçti
Mehmet Metiner'den Kemal Kılıçdaroğlu'na zor sorular
Mehmet Metiner'den Kemal Kılıçdaroğlu'na zor sorular
Azerbaycan'dan doğal gaz kararı! Türkiye için fırsat olacak
Azerbaycan'dan doğal gaz kararı! Türkiye için fırsat olacak
Ukrayna'nın geleceği! Rusya Devlet Başkanı Putin yeni bir harita çizdi
Ukrayna'nın geleceği! Rusya Devlet Başkanı Putin yeni bir harita çizdi
Savaş ve ekonomi konuları masada! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Savaş ve ekonomi konuları masada! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
'İçinde şeytan var' diyen mühendis koca eve hoca çağırdı! Karısına yaptıkları dehşete düşürdü
'İçinde şeytan var' diyen mühendis koca eve hoca çağırdı! Karısına yaptıkları dehşete düşürdü
'Sizi duyduk' diyen Twitter geri adım attı! Tepki çeken güncellemeden vazgeçti
'Sizi duyduk' diyen Twitter geri adım attı! Tepki çeken güncellemeden vazgeçti
Rusya Merkez Bankası'ndan flaş altın kararı!
Rusya Merkez Bankası'ndan flaş altın kararı!