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Türkiye 15 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 15 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 333 bin 196 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 24 bin 614 kişinin testi pozitif çıktı, 115 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 146 milyon 304 bin 93'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 15 Mart 2022 Salı günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 333 bin 196 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 24 bin 614 kişinin testi pozitif çıktı, 115 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 30 bin 553 oldu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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