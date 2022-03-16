Sektörün öncülerinden Smart Güneş Teknolojileri halka arz oluyor 

Güneş enerjisi sektöründe anahtar teslimi teknolojik çözümler sunan; endüstriyel, ticari ve perakende kullanıcılara Gebze’de ürettiği güneş panellerini tedarik eden Smart Güneş Teknolojileri halka arz oluyor.

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Güneş enerjisi sistemlerinin kurulumu ve fotovoltaik (FV) güneş paneli üretimi alanlarında Türkiye’nin öncü teknoloji markası Smart Güneş Teknolojileri’nin Şirket paylarının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yapılan başvurusu geçen hafta onaylandı. Şirketin halka arzı için talep toplama tarihleri 16-17-18 Mart 2022 olarak belirlendi. Gebze’deki tesislerinde multi busbar (Çok iletkenli), PERC (Emisyon yüzeyi pasifleştirilmiş arka katmanlı), half-cut cell (Yarım hücre) ve bifacial (Çift taraflı) teknolojilerini kullanarak güneş panelleri üreten Smart Güneş Teknolojileri, yurt içinde ve yurt dışında değer mühendisliği yaklaşımı ile güneş paneli üretiminin yanında güneş enerjisi santralleri için proje geliştirme, arazi seçimi, santral bileşenleri temini ve anahtar teslimi GES kurulum hizmetlerini veriyor.

QNB Finansinvest ve TSKB’nin konsorsiyum liderliğinde gerçekleşecek olan halka arzda 25.500.000 TL nominal değerdeki paylar sermaye artışı kapsamında, 6.340.000 TL nominal değerdeki paylar ortak satışı kapsamında satışa sunulacak. Fazla talep gelmesi halinde Smart Holding’in sahip olduğu 6.368.000 TL nominal değerli payların ek satışı gerçekleştirilecek.

Halka arzda satışa sunulacak payların yüzde 20’si “Bireysel Yatırımcılar”, yüzde 39’u “Yüksek Başvurulu Yatırımcılar”, %40 oranındaki kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve %1 oranındaki kısmı Grup Çalışanları grubuna tahsis edildi. Bireysel Yatırımcılar en çok 1.000 adet, Yüksek Başvurulu Yatırımcılar ise en az 1.001 adet ile başvuru yapabilecek. Her iki gruba da “oransal” dağıtım yapılacak.

Halka arzın büyüklüğünün 445.760.000 TL olması beklenirken; ek satış olursa rakam 534.912.000 TL’ye ulaşacak. Şirket hisse başına 14 TL fiyat ile halka arz edilecek. Halka arz işlemi sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 20.81, ek satış olursa yüzde 24.97 olacak. Halka arz öncesi 127.500.000 TL olan sermaye, halka arz sonrası 153.000.000 TL’ye ulaşacak.

Hücre yatırımı yapacak, global marka olacak

Smart Güneş Teknolojileri, halka arzdan elde ededeceği güçlü kaynağın yüzde 30-35’ini İzmir Aliağa’ya kurulacak olan hücre yatırımında kullanacak. Yatırımlarını, güneş panellerinin yapı taşı olan hücre teknolojisiyle büyütecek olan Şirket; sağlayacağı yeni kaynak ile daha hızlı büyümeyi, kârlılığını artırmayı ve dikey entegrasyonunu tamamlayarak sektöründe global bir marka olmayı hedefliyor. Bunların yanı sıra Ar-Ge ve Ür-Ge yatırımlarıyla birlikte, kendi faaliyetleriyle sinerji yaratacak teknoloji girişimlerine (start-up) yatırım yapılması da planlanıyor.

Smart Güneş Teknolojileri şirketinin kurucu ortağı ve CEO’su Halil Demirdağ, yeni yatırımlar ve atılacak adımlarla ilgili olarak;

“2017 yılının Ağustos ayında Gebze’de üretime başladık. Toplamda 20 milyon dolarlık yatırım yaptık.Güçlü işletme sermayesi ve makul borçluluk seviyesi ile büyümeye devam ediyoruz. Edinmiş olduğumuz bilgi birikimiyle de son hat yatırımımızı kendimiz gerçekleştirdik ve pandemiye rağmen çok kısa sürede devreye alarak üretime başladık.

Bugüne kadar 500’ün üzerinde projede panel üreticisi veya anahtar teslim hizmet sağlayıcı olarak yer aldık.

2021 yılında 95 milyon dolar ciroya ve 17 milyon dolar FAVÖK tutarına imza attık. 2021 yılı net borç/FAVÖK oranı 1 çarpan civarında gerçekleşti. Dolar bazında çift haneli büyümeye imza atan bir şirket olarak hedefimiz bundan sonra da bu ivmeyi devam ettirmek ve önümüzdeki 10 yılda milyar dolarlık bir şirket olmak. Bu minvalde halka arz gelirlerimizle de büyümeye devam edeceğiz ve global bir marka olacağız.

Türkiye’de güneş paneli işinde yerlilikte yüzde 55’lere geldik. İzmir Aliağa’da 87 milyon dolarlık yatırımla 1200 MW panel ve 1200 MW hücre üretimini entegre şekilde gerçekleştireceğimiz bir üretim tesisini hayata geçireceğiz. Bu tesisin devreye girmesiyle birlikte panelde yüzde 75’in üzerinde bir yerlilik oranına sahip olacağız.

Türkiye’de 5000 MW’lık üretim kapasitesi var ancak bunun 1300-1500 MW’ı kullanılıyor. TEİAŞ yıllık kurulum rakamları da bu bilgiyi doğrular nitelikte.

Dünyada 2030 yılına kadar 4 trilyon dolarılık bir güneş enerjisi pazarı öngörülüyor. Bunun yüzde 1’lik kısmı yani 40 milyar doları ülkemizde oluşması beklenmektedir.”