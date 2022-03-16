Rusya-Ukrayna savaşında iki gazeteci daha öldürüldü

RUSYA ile Ukrayna arasındaki savaşta Fox News adına sahada olan 55 yaşındaki kameraman Pierre Zakrzewski ve Ukraynalı yapımcı Oleksandra Kuvshynova yaşamını yitirdi.

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Ukrayna'da pazar günü ABD’li yapımcı Brent Renaud’un Rus askerlerinin ateş açması sonucunda ölmesinin ardından dün gece gerçekleşen saldırılarda Kiev’de görevli 55 yaşındaki kameraman Pierre Zakrzewski yaşamını yitirdi. Zakrzewski ile birlikte olan Benjamin Hall’un da yaralandığı belirtildi.

Öte yandan Rusya’nın saldırısından yaralı kurtulan Oleksandra Kuvshynova’nın da yaşamını yitirdiği duyuruldu. Fox News CEO’su Suzanne Scott konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Scott, Zakrzewski’nin yaşamını yitirdiğini doğrularken Hall’un da hastanede tedavi altına alındığını söyledi.