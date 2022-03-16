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Çin Rusya Ukrayna savaşını önceden haber almıştı iddiası

Çin Rusya Ukrayna savaşını önceden haber almıştı iddiası

Çin, Rusya-Ukrayna savaşını önceden haber aldığı ve savaşı desteklediği yönündeki iddiaları yalanladı.

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Çin'in Washington Büyükelçisi Qin Yang, Çin'in Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik harekatı konusunda önceden bilgi sahibi olduğu iddialarını yalanladı.

Çin'in Washington Büyükelçisi Qin Wang, söz konusu iddiaların tamamen dezenformasyon olduğunu belirtti. Washington Post gazetesine bir makale yazan Qin, "Çin bu harekatı önceden bilseydi durdurmak için elinden geleni yapardı" ifadelerini kullandı.

Ülkede yetkililer bir zamandır Çin'in bu savaşın tarafı olmadığı yönünde açıklamalarda bulunuyordu. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi "Çin bu krizin tarafı değil, yaptırımlardan etkilenmek de istemeyiz" dedi.

Söz konusu ifadeler Çin yönetiminin Rusya’ya yardım konusuna son derece büyük ihtiyatla yaklaşacağına işaret etti.

Çinli yetkililer silah ve mühimmat talebi iddiasını da süratle yalanlamıştı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü söz konusu iddianın Amerikan dezenformasyonundan ibaret olduğunu söylemişti.

ABD uyarmıştı
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Çin’in Rusya’ya askeri malzeme desteği vermesi ve Rusya'ya uygulanan yaptırımları delmesi durumunda bunun Pekin yönetimi için sonuçları olacağını söyledi.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Rusya’nın Çin’den askeri malzeme talebinde bulunduğuna ilişkin iddialara değindi.

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