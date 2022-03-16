Mehmet Barlas: Berat Albayrak'ın kitabını okuyanlar için gelecek çok berrak

Sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas, “Berat Albayrak'ın çok somut verilerle geleceğe ışık tutan kitabı, Türkiye'nin enerji konusunda çok önemli bir merkez haline geleceğini gösteriyor” görüşünü savundu.

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Sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas, Türkiye’nin enerji konusunda geleceğinin “sağlam” olduğu görüşünü dile getirdi.

Barlas, bugünkü köşe yazısında önceki gün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısının konusunun “enerji” olduğunu söyledi.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın cuma günü piyasaya çıkan “Burası Çok Önemli” kitabını örnek veren Barlas, özetle şunları yazdı:

Berat Albayrak'ın kitabını (Burası Çok Önemli!) okuyanlar için gelecek zaten çok berrak. Albayrak'ın bakanlıkları döneminde yaptığı yatırımlar Türkiye'nin geleceğindeki enerji yapısını şekillendirmiş.Çeşitli açılardan baktığınız zaman bugünkü Türkiye'nin, eski Türkiye'den çok farklı olduğunu görebiliyorsunuz. Filolarımıza katılan arama ve sondaj gemileriyle belli ki enerji üretimi yeni Türkiye'nin en güçlü yanlarından biri olacak. Berat Albayrak'ın çok somut verilerle geleceğe ışık tutan kitabı, Türkiye'nin enerji konusunda çok önemli bir merkez haline geleceğini gösteriyor.

"Türkiye bildiğimiz o eski Türkiye değil"

“Türkiye'de yaşamak artık eskisinden daha güvenli. Çünkü gelecek şimdiden şekillenmiş durumda” şeklindeki görüşünü savunan Barlas, şu ifadeleri kullandı:

Komşularımızla ilişkilerimiz sağlam bir altyapıya sahip olma açısından ilgi çekici bağlantılara konu oluyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki konumumuz buna en iyi örnek. Bu arada düşünün ki Amerika'nın baskısından ötürü Almanya'nın Rus gazından yararlanması ciddi bir sorun halini aldı ve bu Alman sanayisi için ciddi riskler içeriyor. Bu tür olağanüstü durumları Türkiye aşmıştır ve hem enerjide hem de diplomaside dünyanın en önemli merkezlerinden biri olmuştur. Özetle, artık Türkiye bildiğimiz o eski Türkiye değil.