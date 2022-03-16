Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu'dan olay yazı: Erdoğan'ın 3. kez aday olma şansı bitti AK Parti ne dedi?

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, seçim kanunu teklifiyle birlikte erken seçim ihtimalinin ortadan kalktığını belirterek, "Bitti… Erdoğan'ın 3. kez aday olma şansı bitti…" dedi. Peki AK Parti iddialara ne diyor? Ayrıntılar haberimizde.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde aday olamayacağı yönünde açıklamalar son dönemde gündeme getiriliyor.

İki dönem şartını gerekçe gösteren muhalefet, Erdoğan'ın üçüncü kez aday olduğu iddiasını dile getiriyor. AK Parti ise sistemin 2017'de bütünüyle değiştiğini gerekçe gösterip ikinci kez aday olacağı görüşünde.

Adaylık tartışmalarına ilişkin muhalefetin iddiasına gazeteci Orhan Uğuroğlu sarıldı. Yeniçağ gazetesindeki köşesinde Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili yazı kaleme alan yazar, Erdoğan'ın üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olamayacağını öne sürdü.

"3. kez adaylığı erken seçim kararı alınmasıyla olabilecekti"

Uğuroğlu, "Erdoğan dönemi 2023'te kapanıyor" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Yıllardır defalarca yazıyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez aday olabilmesinin tek ihtimali anayasada Meclis'in erken seçim kararı alınmasıyla olabilecekti.

Bitti… Erdoğan'ın 3. kez aday olma şansı bitti…

AKP ve MHP'nin 2 yıldır birlikte hazırlayıp Meclis'e gönderdikleri seçim yasaları değişiklik teklifi kabul edilip resmî gazetede yayınlandığı günden itibaren bir yıl sonra uygulanabilecek.

Erken seçim imkânı da Erdoğan'ın 3. kez aday olma imkânı da kalmadı."

6 yıl önce muhalefet ses çıkarmadı

Peki AK Parti kurmayları Erdoğan aday olamaz iddialarına ne diyor? AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "2016 yılındaki anayasa değişikliği çalışmaları sırasında muhalefetin '14 yıl cumhurbaşkanlığı yapabilme imkanı getiriyorsunuz' dediğini bu açıklamaların tutanaklarda olduğunu söylemişti." diye konuştu.

Şentop: 101’inci madde bütünüyle değişmiş, yeni bir hüküm gelmiştir" TBMM Başkanı Mustafa Şentop da 1 ay önce gündeme gelen adaylık tartışmalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı: Beş yıl sonra jeton düşmüş. Meclis görüşmelerine, kanun tekliflerine, komisyon görüşmelerine bakılır. İki defa seçilme hakkı yeni sistemde getirilmiştir. Dolayısıyla bu konu nettir. 101’nci madde dediğimiz bu madde yürürlüğe girdiği 2018’in Nisan ayından itibaren yeni bir hüküm içerir. Yeni sistemde cumhurbaşkanına iki kez seçilme hakkı tanınmıştır. 101’inci madde bütünüyle değişmiş, yeni bir hüküm gelmiştir. Cümlelerin aynı olması kelimelerin aynı olması eski hükmün geçerli olduğu anlamına gelmiyor. Madde bir bütün olarak yeniden yazılmıştır. Bütün olarak yürürlüğe konulmuştur. Dolayısıyla yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hüküm ifade ediyor. Eski 101. madde yürürlükten kaldırılmış, aynı ifadelere sahip olmakla birlikte yeni bir madde getirilmiştir. Ama burada yapılan yorumda önemli olan sözlük anlamı değil, terim anlamıdır. Cumhurbaşkanlığı kelimesinin içeriği değişmiştir. İşte bu yeni sistemde yeni anlam kazanan cumhurbaşkanlığı için iki defa seçilme hakkı tanınıyor maddede.

Anayasa'nın değiştirilen 101 maddesinde ne yazıyor?