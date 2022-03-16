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İstanbul'da enişte baldızın küçük kızına kabusu yaşattı! Herkes uyuduktan sonra gece odasına girip...

İstanbul'da enişte baldızın küçük kızına kabusu yaşattı! Herkes uyuduktan sonra gece odasına girip...

İSTANBUL'da baldızının 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen enişte hakim karşısına çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen zanlı, “Yeni doğan kardeşini kıskanıyor, dikkat çekmek için böyle söylüyor” savunmasını yaptı. Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın 15 yıla kadar hapsini ve tutuklanmasını istedi. Mahkeme, savcının tutuklama talebini reddederek sanık ve avukatına esasa ilişkin savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

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İstanbul’da yaşayan H.Ö. isimli şahıs, 2021 yılı Mayıs ayında eşiyle birlikte baldızının evine yatılı misafirliğe gitti. İddiaya göre, gece herkes uyuduğu sırada baldızının kızı olan 12 yaşındaki A.A.’nın odasına giren H.Ö., uyuduğunu sandığı küçük kızın cinsel bölgelerine dokunarak taciz etti. Olayın ardından çocuğunun davranışlarında tuhaflık olduğunu fark eden anne çocuğuyla konuştu.

Küçük kız annesine, eniştesinin odasına girdiğini ve cinsel tacizde bulunduğunu anlattı. Anne G.A., sanık hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından H.Ö. hakkında “çocuğun cinsel istismarı” suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Savcıdan tutuklama talebi
Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık H.Ö.’nün “çocuğun cinsel istismarı” suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Kaçma şüphesinin bulunması nedeniyle sanığın tutuklanmasını talep etti. Bunun üzerine söz alan sanık avukatı, “Müvekkilim sabit ikamet sahibidir” diyerek tutuklama talebinin reddini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bu aşamada sanığın tutuklanması yönündeki talebi reddetti. Sanık ve avukatına esasa ilişkin savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

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