EDHO yıldızı ekrana geri dönüyor! ATV Fox Kanal D TRT'den bomba yaz dizileri geliyor
Yaz yaklaşırken birçok dizi ara vermeye hazırlanıyor. TV ekranları ise boş kalmayacak. Yepyeni diziler yaz günlerinde ekranları şenlendirecek.
2022 yazı yaklaşırken ekranları şenlendirecek yeni diziler de bir bir belli olmaya başlıyor. ATV, FOX, Kanal D gibi kanallar yaz için dram ve komedi türünde yepyeni diziler için sipariş verdi.
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Geçtiğimiz sezon ATV ekranlarında yayınlanan Kalp Yarası'nı çeken Süreç Film'in yeni projesi Ah Canım Hayat'ı yine Yıldız Hülya Bilban yönetecek.
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Her ne kadar yaz aylarında ekranlara gelecek olsa da bir dram dizisi olacak.
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Dizinin senaryosu Nalan Merter Savaş ve Vilmen Özçınar tarafından kaleme alınacak.
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