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Benzin ve motorin fiyatları için kader günü! Nakit parayla akaryakıt alana indirim geliyor

Benzin ve motorin fiyatları için kader günü! Nakit parayla akaryakıt alana indirim geliyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, artan akaryakıt fiyatları ve sektörün sorunları için sektör temsilcileriyle toplantı yapıyor. Toplantıda vatandaşın ve akaryakıt bayilerinin artan fiyatlar karşısında korunmasına yönelik çözüm önerileri konuşulacak.

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Akaryakıtta son dönemde artan fiyatların ardından akaryakıt sektörü çözüm arayışı için bir araya geliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) öncülüğünde sektörün bileşenleri bugün toplanacak. Fiyat artışları sonrasında akaryakıt bayilerinin durumu ile ilgili değerlendirmeler yapılacak.

Nakit parayla benzin ve motorin alana indirim yapılacak
Bayilerden gelen talepler çerçevesinde örneğin nakit satışlara daha düşük fiyatlı tarife belirlenip belirlenemeyeceğine bakılacak. Nakliye ücretlerine düzenleme yapılması yönünde talep değerlendirilecek. Fiyat artışlarının satışlara etkisinin de değerlendirildiği bir zirve olacak.

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