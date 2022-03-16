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Bugün petrol 102 dolar! Benzin ve motorin için indirim gerçekte kaç lira olmalı

Bugün petrol 102 dolar! Benzin ve motorin için indirim gerçekte kaç lira olmalı

Bugün benzin ve motorine bir indirim daha geldi. Petrol fiyatları göz önüne alındığında motorin ve benzin indiriminin devam etmesi bekleniyor. Bugün petrolün varil fiyatı 102 dolar, motorinin litresi ise indirime rağmen 19.66 lira. Zamlarda petrolün varil fiyatı baz alındığından benzin ve motorinin 16 liraya inmesi gerekiyor.

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Dün 105,71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 99,91 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,31 artışla 102,22 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 98,25 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde teknik olarak 102,57 ile 103,33 dolar aralığının direnç, 100,15 ile 99,70 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

99 dolara inen petrol neden yükselmeye başladı
Bugün 3 yılı aşkın sürenin ardından faiz artırımına hazırlanan ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantısından çıkacak kararların da ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanacağı beklentilerini artırarak, dolar üzerinden belirlenen ham petrol fiyatlarının yükselmesi ve alımların azalmasına neden olacağı algısını güçlendiriyor. Çin'de giderek artan günlük vaka sayısının 2020'nin başında salgının en yoğun hissedildiği günlerdeki seviyelerde seyretmesi de fiyatları baskılıyor. 

BENZİN VE MOTORİN KAÇ LİRA OLMALI?

Petrol fiyatları vatandaş açısından da beklenen indirimler sebebiyle önemli. 20 liranın üstüne çıkan benzin ve motorin fiyatlarına 2 gün içinde 2 indirim geldi. Ancak petrolün varil fiyatı göz önüne alındığında daha fazla indirim olması bekleniyor. Petrolün varil fiyatının 104 dolar olduğu 1 Mart'ta motorinin litresi 16.07 TL'ydi. Bugün petrolün varil fiyatı 102 dolardan işlem görürken, indirime rağmen motorinin litresi 19,66 lira. Motorin ve benzin fiyatlarının varil fiyatı göz önüne alındığında 16 lira seviyelerine inmesi bekleniyor. Son 2 haftada petrolün varil fiyatı ile benzin ve motorin fiyatları şöyle:

OPEC'in petrol fiyatları raporu
OPEC aylık petrol piyasası raporunda Ukrayna'daki gelişmelerin belirsizlikleri artırdığı gerekçesiyle küresel petrol talebine yönelik öngörüsünü sabit tuttu. Buna göre, küresel petrol talebi bu yıl geçen yıla kıyasla günlük bazda 4 milyon 200 bin varil artarak 100 milyon 900 bin varile ulaşacak. Raporda Ukrayna'daki durumun küresel ticaret akışına, ekonomiler üzerindeki enflasyon baskısına ve petrol talebine etkisine dair belirsizliklerin yılın geri kalanında da devam edeceği kaydedildi.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 3 milyon 754 bin varil arttı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 867 bin varil azalacağı yönündeydi. Stoklardaki yükseliş, ülkede petrol talebinin gerilediği algısını güçlendirerek fiyatların yukarı yönlü hareketini baskıladı. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

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