BIST 2.095
DOLAR 14,72
EURO 16,20
ALTIN 909,64
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM
ADV Smart Güneş Teknolojileri Halk Arz Oluyor
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Mahmut Özer meslek liseleri için projeleri açıkladı: Hedef 1 milyon çırak

Mahmut Özer meslek liseleri için projeleri açıkladı: Hedef 1 milyon çırak

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, mesleki eğitimde yapılan değişikliklerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Bloomberg HT özel yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özer'in ifadelerinde öne çıkan konular şunlar oldu:

Mesleki eğitimde yapılan değişikliklerle işveren ve çalışanlar açısından cazip düzenlemeler yaptık. Bu konuda yapılan değişikliklerle işverenin yükünü devlet aldı. Burada devlet 1-2 milyar TL'lik bir yükü işveren üzerinden almış oluyor.

Mesleki eğitimle ilgili tüm düzenlemelerimizi iş dünyası ile istişare ile yapıyoruz.

Mesleki eğitim merkezleri genç işsizliği azaltma fırsatları sunuyor.

KOBİ'ler için en önemli şey çırak bulmak. Bu düzenlemelerin ardından farklı sektörlerde çırakların sayısı katlandı.

2022 yılı sonuna kadar 1 milyon çırak hedefliyoruz. Bunu genç işsizliğini düşürmek için etkin bir enstrüman olarak kullanmak istiyoruz.

Türkiye'de 256 tane OSB var. Daha önce 87 tane OSB'de mesleki eğitim merkezi vardı. 2021'in sonunda tüm OSB'lerde mesleki eğitim merkezlerini kurduk.

Bir işletmede usta öğretici varsa artık o işletme 40 çırak alabilecek. Bu alanda kapasiteyi artırdık.

Tüm sektörlerde ciddi bir talep var. Burada 1 milyon hedefine ulaştığımızda bu talep karşılanmış olacak.

Mesleki eğitim merkezlerinde istihdam oranı yüzde 88 düzeyinde. Örneğin Almanya'da bu oran yüzde 77'ler seviyesinde.

Mesleki eğitim merkezindeki 370 bin öğrencinin yüzde 50'si 18 yaşın üzerinde. Mesleki eğitim merkezlerinden yararlanan kadın sayısı 29 binden 50 bine çıktı.

Mayıs ayında mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısı 500 bine çıkmış olacak.

Biz Türkiye'nin mesleki eğitim merkezi haritasını çıkardık. Sektörün kümelenmiş olduğu yerlerde mesleki eğitimi kurguluyoruz.

Meslek liselerinde 1,5 milyar TL'lik gelir yaratmayı hedefliyoruz. İhtiyaç duyduğumuz tüm maddeleri meslek liselerinde üretebiliyoruz.

ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası dolar ve enflasyon anketi! Dolar yıl sonu 16 lirayı geçecek
Merkez Bankası dolar ve enflasyon anketi! Dolar yıl sonu 16 lirayı geçecek
Smart Güneş Teknolojileri Halka Arz Oluyor
Smart Güneş Teknolojileri Halka Arz Oluyor
Ramazan pidesi kaç para oldu Ankara-İzmir pide fiyatları 2022
Ramazan pidesi kaç para oldu Ankara-İzmir pide fiyatları 2022
Antalya'da beleşçi dolandırıcı yakalandı yöntemiyle polis bile hayrete düşürdü
Antalya'da beleşçi dolandırıcı yakalandı yöntemiyle polis bile hayrete düşürdü
Milli Savunma Bakanı Akar, Kanada Savunma Bakanı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Kanada Savunma Bakanı ile görüştü
Meral Akşener: Cumhuriyet tarihinin en büyük soygununa göz yumdular batsın bu dünya
Meral Akşener: Cumhuriyet tarihinin en büyük soygununa göz yumdular batsın bu dünya
Mevlüt Çavuşoğlu Moskova'da Lavrov ile buluştu! Montrö için flaş açıklama
Mevlüt Çavuşoğlu Moskova'da Lavrov ile buluştu! Montrö için flaş açıklama
İstanbul Halk Ekmek Ramazan pidesi fiyatı 2022 kaç para oldu?
İstanbul Halk Ekmek Ramazan pidesi fiyatı 2022 kaç para oldu?
Temel Karamollaoğlu seçim kanunu teklifiyle ilgili ekonomiye dikkat çekti
Temel Karamollaoğlu seçim kanunu teklifiyle ilgili ekonomiye dikkat çekti
Semih Öztürk neden yok kovuldu mu? Semih Öztürk kimdir aslen nereli?
Semih Öztürk neden yok kovuldu mu? Semih Öztürk kimdir aslen nereli?