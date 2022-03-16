Berat Kandili orucu kaç gün tutulur Diyanet 2 gün tutmak şart mı?

Şaban ayının 15. gününe denk gelen Berat Kandili yarın gece kutlanacak. Arınma anlamına gelen Berat Kandilinde bu yıl içinde doğacak ve ölecek kişiler belirlenir. Gecesi dua ile geçirilmesi tavsiye edilen kandilinin gündüzü ise oruç tutulması önerilir. Peki berat kandili orucu kaç gün tutulur, oruca nasıl niyet edilir? Berat gecesinde 2 gün oruç tutmak gerekir mi?

Abone ol

Berat gecesi hicri aylardan olan şaban ayının onbeşinci gecesi idrak edilir. Berat kandili gecesinde yapılacak duaların geri çevrilmeyeceğine inanılır. Bu sebeple Berat Kandili gecesini ibadetle geçirmek tavsiye edilir. Peki, Berat Kandili orucu ne zaman tutulur? Berat Kandili orucu kaç gün tutulur? Berat Kandili orucu fazileti nedir? Berat Kandili orucuna dair merak edilenlerin tümü haberimizde.

Berat Kandili orucu ne zaman tutulur: Peygamber Efendimizin, Ramazan dışında en çok oruç tuttuğu ay, Şâban ayı idi.

Ayşe (r.a.) şöyle dedi:

“Resulullah hiç bir ayda, Şâban ayında tuttuğu oruçtan daha fazla oruç tutmazdı. Şâban ayının tamamını oruçlu geçirirdi.” (Müslim, Sıyâm 176; İbni Mâce, Sıyâm 30) Başka bir rivayette,

“Pek az bir kısmı hariç, Şâban ayını baştan sona oruçlu geçirirdi.” denilmektedir. (Buhârî, Savm 52; Müslim, Sıyâm 177. Ayrıca bk. İbni Mâce, Sıyâm 30)

Berat Kandili fazileri orucu nedir: Şaban ayının 15. gecesi Berat Kandili’dir. Allah dostları bu günün gündüzünde oruç tutmuş, gecesini namazla eda etmiştir. Berat Kandilinde oruç tutmak müstehaptır. Berat kandilinde tutulan oruç nafile bir ibadettir.

Berat gecesinin gündüzünde oruç tutmak Hak dostları tarafından müstehap olarak görülmüş, tutulursa Allah tarafından mükafatlandırılacağı bildirilmiştir.

Hadiste şöyle buyurmaktadır:

“Şaban ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece güneşin batışından fecre kadar (olan sürede) dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve ‘Tövbe eden yok mu, tövbesini kabul edeyim! Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim! Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim!.. Başka isteği olan yok mu, ona da istediğini vereyim” der. (İbn Mace, İkâmetü’s-Salât, 191 ( I, 444) Hadis No:1388.)

Berat gecesine özel ibadet bulunmamaktadır. Fakat gündüzünde oruçlu olmanın, geceyi nafile ve kaza namazları ile eda etmenin ecri büyüktür. Bu geceye özel toplanıp, cemâatle namaz kılınması bid’at sayılmaktadır. Zaten, Terâvihten başka hiçbir nâfile namazın, çağrışarak cemâatle kılınması sünnet değildir, mekrûh sayılır. Ancak bir yerde bulunan, iki üç kimsenin bu gibi namazları cemâatle kılmaları câiz görülmüştür..” (İslâm İlmihali, Ö. Nasuhi Bilmen sh: 207)

Berat Kandili orucuna nasıl niyet edilir: Oruç tutarken (niyet ederken) bugünkü veya yarınki ifadelerini kullanmak şart değildir. Gece yarısından önce veya sonra oruca niyetlenen bir kimse bugünkü orucu tutmaya diye niyetlenilebilir. Berat kandili orucu niyeti “Niyet ettim Allah rızası için oruç tutmaya” diyerek edilir. Mutlaka bu cümleyi söylemek şart değildir. Zihinden geçirmekle de niyet olur. Sahura kalkmak da ayrıca bir niyettir. Niyet, yaptığınız işin bilincinde olmak anlamına gelir.