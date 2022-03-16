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Yaptırımlar çökertti! Rusya en büyük havalimanını kapattı uçak inmiyordu

Yaptırımlar çökertti! Rusya en büyük havalimanını kapattı uçak inmiyordu

RUSYA'nın en büyük havalimanı Şeremetyevo, bazı terminalleri yaptırımlar sonucu yolcu trafiğinin düşmesi nedeniyle kapatılırken, havaalanına yeni yatırımlar da durduruldu.

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Rusya'nın en büyük havalimanı Şeremetyevo, bazı terminallerini geçici olarak kapattığını ve yeni yatırım projelerini durdurduğunu açıkladı. Şeremetyevo Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, yaptırımlar sonucu yolcu trafiğinin düşmesi nedeniyle E ve D terminallerinin geçici olarak kapatıldığı belirtildi.

Yolcu trafiği tekrar artana kadar...
Havalimanındaki üçüncü pistin de kapatıldığına işaret edilen açıklamada, "Alınan tedbirler, yolcu trafiği hacminde geri dönüş sağlanana kadar geçerli olacaktır." denildi.

Yaptırımlar sonucu Rus uçakları artık uçamıyor
Yaptırımlar nedeniyle AB ve ABD, Rus uçaklarına hava sahasını kapatma kararı almış, Rusya da benzer bir yaptırım kararını yürürlüğe koymuştu. Batılı şirketlerin Rus uçaklarına el koyma riski nedeniyle Rusya'da bazı hava yolu ve tur şirketleri uluslararası uçuşlarını durdurmuştu.

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