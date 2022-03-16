Kuşatma altında Kanuni Camisi'nde 152 Türk elektriksiz, susuz 10 gündür kurtarılmayı bekliyor

RUSYA'nın kuşatması altındaki Mariupol'deki Kanuni Sultan Süleyman Camisi’nde 152’si Türk vatandaşı 200’den fazla kişinin korku dolu bekleyişi sürüyor. Caminin dernek başkanı İsmail Hacıoğlu, bazı kişilerin 10 günden uzun süredir camide sığındığını, elektrik ve sudan yoksun olduğunu söyledi.

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The New York Times gazetesi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun tahliye çalışmalarının sürdüğünü belirttiği Mariupol’deki Kanuni Sultan Süleyman caminin dernek başkanı İsmail Hacıoğlu’yla iletişime geçti. Hacıoğlu, Kanuni Sultan Süleyman Camii’nde 152’si Türk vatandaşı, 48’i çocuk olmak üzere, çoğu kadın 200’den fazla insanın sığındığını söyledi.

Bazıları elektrik ve susuz 10 gündür burada

Hacıoğlu, “Bazıları elektrik ve su olmadan 10 günden uzun süredir buradalar. Her gün daha fazla insan geliyor” dedi. Evleri Rus güçleri tarafından bombalananların camiye sığındığını söyleyen Hacıoğlu “Mum ışığında, kat kat kazaklar giyerek oturuyorlar, yerlerde yatıyorlar” dedi. Hacıoğlu, içme suyu ve gıdaya erişimleri olduğunu belirtti.

Roketler cami yakınına düştü çocuklar çok korkuyor

Hacıoğlu, “Bir roket caminin 700 metre yakınına düştü, bir havan kabuğu bahçeye düştü. Kimse yaralanmadı. Çocuklar başta olmak üzere herkes çok korkuyor” dedi.

Tahliye gerçekleşebilecek mi bilmiyorum

Hacıoğlu, otobüslerden oluşan bir konvoyun gönderildiğini ancak Rus güçlerinin geçişe izin vermemesi nedeniyle konvoyu caminin 70 kilometre ötesinde günlerce beklediğini söyledi. Hacıoğlu, "Tahliye gerçekleşebilecek mi bilmiyorum" dedi.