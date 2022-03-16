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Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur kimdir, kaç yaşında ne iş yapıyor?

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur kimdir, kaç yaşında ne iş yapıyor?

Survivor Ekstra sunucularından olan Semih Öztürk'ün bir süredir programda yer almaması kovuldu mu iddialarına neden oldu. Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Alpay Kazan'ın ölümü hakkında yazdıkları ise olay oldu. Peki Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

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Survivor Ekstra seyircisi bir süredir Semih Öztürk'e ne oldu, ayrıldı mı, neden Survivor Ekstra'da yok sorularının yanıtını merak etti. Semih Öztürk'ün Acun Medya'dan kovulduğu iddia edildi. İddiaların nedeni olarak ise eşi Kurretülayn Matur'un ölümü ile Acun Ilıcalı'yı yasa boğan  Alpay Kazan hakkında yazdıkları gösterildi. Peki Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur kimdir, aslen nereli? Kurretülayn ne demek anlamı nedir? 

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un yaptığı paylaşım nedeniyle Survivor Ekstra'dan kovulduğu iddia edilmişti. Furkan Dede de Öztürk'ün artık programda olmayacağını açıklamıştı. Yaşananların ardından da Demet Akalın, Semih Öztürk için devreye girdi. 

Kurretülayn Arapça'da Nur Gözlü demektir.

Matur, yaptığı paylaşımda "Hayat böyle bir şey işte. Bugün varsın, yarın yoksun. Kimsenin hayatını değiştirecek kadar hakkına girmeden, üzmeden, kırmadan yaşamalı insan. Hayatımdaki herkesi affettim. Bir seni affedemedim. İki dudağımın arasından çıkmıyor 'helal olsun'. Acım, öfkem, kırgınlığım geçmiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bu olay paylaşımın ardından da Semih Öztürk'ün işine son verildiği iddia edilmişti. İddiaların ardından da Survivor Ekstra sunucusu Furkan Dede, Semih Öztürk'ün artık kadroda yer almayacağına dair net bir açıklama yapmıştı.

Kurretülayn Matur kimdir: Kurretülayn Matur 31 Ekim 1990 yılında Ankara/Keçiören dünyaya geldi. Baba tarafından Mardinli, anne tarafından ise Ispartalıdır. İstanbul Üniversitesinden mezun olan Kurretülayn Matur aynı zamanda İstanbul Fatih Üniversitesinin Fatih Sanat tiyatrosunda oyunculuk eğitimi aldı.

2012 yılında yapımcısı Fatih Aksoy olan ve Vahide Gördüm ve Yetkin Dikinciler'in başrollerinde olduğu "Merhaba Hayat" adlı dizide Dilek karakterine hayat verdi.

2014 yılında yayınlanan "Ütopya" adlı yarışmayla adından söz ettirdi. Kurretülayn Matur, bu yarışmada tanıştığı Semih Öztürk ile uzun bir sevgililik döneminin ardından nikah masasına oturdu.

Survivor Ekstra Semih Öztürk kimdir: Survivor Ekstra sunucuları arasında yer alan Semih Öztürk, 1991 yılında Bursa'da dünyaya geldi. 2014 yılının Ekim ayında TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Acun Ilıcalı'nın yeni yarışma programı “Ütopya” adlı yarışmada yarıştı. Ütopya'da ikinci olan ve sosyal medyada binlerce hayranı bulunan Semih Öztürk, Marmara Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunudur. Ütopya yarışmasında tanıştığı Kurretülayn Matur ile aşk yaşayan Semih Öztürk, hem ilişkisi hem de tavırlarıyla adından söz ettiriyordu. Survivor 2016 sezonunda yarışan Semih Öztürk, yarışmadan sonra Survivor Panorama yorumculuğunu üstlenmeye başladı.

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