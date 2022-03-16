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Harkiv'de evi bombalandı gittiği Çuguyev'deki ikinci evi de vuruldu

Harkiv'de evi bombalandı gittiği Çuguyev'deki ikinci evi de vuruldu

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta bombaların isabet etmesi sonucu Harkiv ve Çuguyev şehirlerindeki iki evi yıkılan Victoria Korkmaz, 3 yaşındaki kızı Aylin ile Türkiye'ye ulaşmanın sevincini yaşadı.

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Eşi Ankara'da görev yapan kendisi de zaman zaman Türkiye'ye gelen Korkmaz'ın Harkiv'deki evi savaşın başlamasıyla bombalandı.

Patlama anında evde olmayan Korkmaz ve kızı Aylin, daha sonra Çuguyev kentindeki evlerine gitti.

Oradaki evlerinin de bombaların hedefi olmasıyla büyük üzüntü yaşayan Korkmaz, 3 yaşındaki kızı Aylin ile günlerce sığınakta kaldı.

Uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaşarak Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan Korkmaz, AA muhabirine, Ukrayna'da zor günler geçirdiklerini söyledi.

Savaşın en acı yüzünü gördüklerini anlatan Korkmaz, "Aylin küçük kahraman oldu. Bombalar ve roketler yaşadığımız yere atıldı. Harkiv'deki evimiz patladı, sonra Çuguyev'deki evimize gittik. Oradaki evimiz de patladı, evsiz kaldık." dedi.

"Bombalar yanımızda patladı"
Korkmaz, Ukrayna'da gece gündüz patlamaların yaşandığını ve sivillerin hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Yaşadıkları zorlu günleri anlatan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Biz orada bombaları yaşadık. İki evimiz patlamalar nedeniyle yıkıldı. Adeta evsiz kaldık. Savaş çok üzücü. İnsanlar ölüyor, evler bombalanıyor. Atılan bombalardan 80 çocuk öldü. Çok korkutucu bir durum. Orada neler yaşadığımızı kelimelerle anlatmak çok zor. Bombalar yanımızda patladı, evlerimiz yerle bir oldu. Pencereler patladı, duvarlar yıkıldı. Geriye sadece çökmüş bir yapı kaldı. Kızım patlamalardan çok korktu. Oradan çıkabilmek için günlerce bekledik ve sonunda Türkiye'ye geldik."

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