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Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK'lı terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK'lı terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan teröristlere operasyon düzenlendi. 8 terörist öldürüldü.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Mehmetçikten teröristlere bir darbe daha! Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan teröristlere, Komandolarımız başarılı bir operasyonla müdahale etti. Operasyonda 8 PKK/YPG’li terörist hain emellerine ulaşamadan silahlarıyla beraber etkisiz hâle getirildi.

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