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Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan taraftara sitem

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan taraftara sitem

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, hem ligde hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları maçlarda taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

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Çalımbay, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, ligde geride kalan haftada deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde ettiklerini anımsattı. Ligde pazar günü sahalarında Altay ile karşılaşacaklarını aktaran Çalımbay, karşılaşmanın çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Çalımbay, hem ligde hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda ilerlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Avrupa kupalarında güzel şeyler yaptık. Türkiye Kupası'nda da güzel şekilde ilerliyoruz, inşallah finale kalacağız. Takımıma yürekten güveniyorum. Bu takım her şeyi yapıyor. Ligde ki konumumuzu daha iyi hale getirmek için de Altay maçı çok önemli. Taraftarlarımızın maça gelmesi lazım, taraftarımız destek vermezse o zaman zor oluyor maçlar. Taraftar, oyuncular için çok büyük motivasyon kaynağı oluyor. Taraftarımızın bu kritik maçlara mutlaka gelmesi gerekiyor. Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u geçtiğimiz taktirde final oynayacağız. Bunların hepsi çok güzel şeyler ama taraftar gelmeden olmaz bunlar. Taraftarların mutlaka bize destek vermesi gerekiyor. Bu takım 2 senedir Avrupa'ya gidiyor. Onun için taraftar desteğine ihtiyacımız var. Son oynadığımız maçta 1200 kişi vardı, bu Sivas’a yakışmıyor. Bugünden itibaren iyi bir kamuoyu oluşturmak gerekiyor, kalan maçlarda tribünleri doldurmamız gerekiyor."

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