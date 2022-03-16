Serkan Kodaloğlu kimdir ilk eşi kimdir? Serkan Kodaloğlu evlilikleri

Evlendikten sonra magazin basınından uzak duran Petek Dinçöz, 8 yıllık eşi İrfan Mobilya'nın sahibi Serkan Kodaloğlu'ndan boşandıklarını instagram hesabından duyurdu. Bu gelişmenin ardından 41 yaşındaki Petek Dinçöz'ün eşi Serkan Kodaloğlu merak konusu oldu. Peki kimdir Serkan Kodaloğlu, kaç yaşında, hangi mobilya firmasının sahibi?

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Uzun süredir magazinden uzak duran, müzik kariyerine sessiz sedasız devam eden 41 yaşındaki Petek Dinçöz, 8 yıllık eşi Serkan Kodaloğlu'ndan tek celsede, anlaşmalı olarak ayrıldığını duyurdu.İrfan Mobilya'nın sahibi olan Serkan Kodaloğlu'nda ayrılan Petek Dinçöz bu haberi instagram hesabından duyurdu. Peki kimdir Serkan Kodaloğlu, kaç yaşında, hangi mobilya firmasının sahibi?

Serkan Kodaloğlu kimdir: 1974 yılında dünyaya gelen İş Adamı Serkan Kodaloğlu İrfan Home Mağazalar Zinciri yönetim kurulu başkanı’dır. Ünlü sanatçı Petek Dinçöz ile evli olan başarılı iş adamı Serkan Kodaloğlu aslen Isparta’lıdır. Daha önce medyada ismi Hadise ve Esra Sönmezer gibi isimlerle anılmıştır. Petek Dinçöz ile evliliğinden 2015 doğumlu İrfan Aslan Kodaloğlu isminde bir oğlu vardır. Çift 7 Temmuz 2014 yılında evlenmişlerdir.

Petek Dinçöz kimdir: Gerçek adı Didem Ezgü'dür. Zehra Süay ve Müjdat Fahri Ezgü çiftinin kızlarıdır. Babasını çocukken kaybetmiştir. Necdet adında bir erkek kardeşi vardır.

İlk öğrenimini Gazi Ortaokulun'da tamamlamıştır. Uzun yıllar birlikte olduğu televizyoncu Can Tanrıyar'la evlenip daha sonra anlaşamayıp boşanmıştır. 2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile evlenen Petek Dinçöz'ün İrfan Aslan Kodaloğlu adında bir oğlu var. Dinçöz, 8 yıllık eşinden 15 Mart'ta boşandı.

Kariyeri:

Okul hayatını bırakıp mankenlik hayatına atılmıştır.

1997 yılında katıldığı Kıbrıs Güzellik yarışmasında 2. oldu aynı zamanda Vizyon Production Atilla Kaplakarslan tarafından keşfedilip 2 yıl eğitim görüp 1999 yılında Kıbrıs Güzellik yarışmasında Basın Güzeli'de seçilmiştir, yakaladığı bu başarı ile dizi teklifleri gelmeye başladı.

1998 yılında mankenliğe başlayan Dinçöz Temmuz 1998'de başlayan Sırılsıklam adlı diziye Eylül 1999'da 2. sezonda başrolü oynayan Dinçöz'ün oynadığı ikinci dizisi ise 2000 yapımı Zehirli Çiçek'ti. Bu dizide Tuğba Özay ve Çağla Şikel'le başrolü paylaşmıştır. Ardından Mehmet Ali Erbil'in bir programında yardımcı sunucu olarak görev almıştır.

Sanat kariyerine mankenlik'le başlayan Dinçöz, sonrasında müzik piyasasına adım atmıştır. Müzik kariyerine ise assolist olarak başlamıştır. İlk çıktığı yıllarda yaptığı danslarıyla o zamana damgasını vurmuştur.

1999 sonlarında ise mankenliği bırakarak şarkıcılığa Günay'da sahne alarak başladı. Dinçöz, Orhan Gencebay'ın yapım şirketinden çıkan ve aynı zamanda ilk teklisi olan Bende Kaldı'yı Eylül 2001'de piyasaya çıkardı. Bende Kaldı çok başarılı oldu ve 2002'de Video Müzik Ödüllerinde En İyi Çıkış Yapan Sanatçı ödülünü aldı.