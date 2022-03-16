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ABD ve Avrupa'dan Yunanistan'a Türkiye baskısı ortaya çıktı! Miçotakis Erdoğan ile bu yüzden mi görüştü?

ABD ve Avrupa'dan Yunanistan'a Türkiye baskısı ortaya çıktı! Miçotakis Erdoğan ile bu yüzden mi görüştü?

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın ardından enerji projelerini iptal etmek zorunda kalan Avrupa rotayı Türkiye'ye çevirmek durumunda kaldı. ABD ve AB bu amaçla Yunanistan'a Türkiye ile arayı düzeltme baskısı yapmaya başladı. Yunan Başbakan Miçotakis geçtiğimiz hafta sonu Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü.

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Yunan Europost Haber sitesine göre, ABD ve AB, Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltmaya çalışıyor. Yunanistan'a, Türkiye ile anlaşmazlıklarına en kısa sürede çözüm bulması için ABD ve AB tarafından yoğun baskı yapıldığı söylendi.

Yunan Europost Haber sitesinde yayınlanan habere göre, ABD ve AB, Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltmaya çalışıyor. Bu amaçla Doğu Akdeniz ve Ege bölgesinde bulunan geniş hidrokarbon yataklarının Avrupa'ya aktarımı için zemin hazırlanıyor.

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Yunanistan'a, Türkiye ile anlaşmazlıklarına en kısa sürede çözüm bulması için yoğun baskı yapılıyor.

Haberde, Almanya'nın da aralarında bulunduğu Avrupa ülkelerinin endüstriyel üretimlerinin Rusya'dan ithal edilen doğalgaza bağlı olduğuna dikkat çekiliyor.

Bunun için Doğu Akdeniz'deki yatakların en kısa zamanda faaliyete geçmesi gerektiği düşüncesinin hakim olduğu ifade ediliyor.

Haberde Avrupa'ya doğalgaz güzergahlarını içeren planlar da paylaşıldı.

Üst düzey kaynaklara dayandırılan plana göre ilk aşamada, Doğu Akdeniz'den, ikinci etapta ise Güney Ege'den pompalanacak doğal gazın Avrupa’ya taşınması hedefleniyor.

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