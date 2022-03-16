Kar fena bastırdı 7 ilde okullar tatil edildi! İşte bugün eğitime ara verilen şehirler

Kar yağışı geri döndü yüz yüze eğitime ara verildi. Yurt genelinde etkili olan kar yağışları nedeniyle, Samsun, Van, Trabzon, Giresun, Ordu, Rize ve Ağrı'nın bazı ilçesinde eğitim ve öğretime ara verildi.

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Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle 7 şehirde eğitime ara verildi. Kar yağışı nedeniyle tatil haberleri birer birer gelmeye başladı. İşte eğitim ve öğretime ara verilen il ve ilçeler...

Trabzon: Trabzon'da kar yağışı ve olumsuz hava şartları dolayısıyla 8 ilçede okullar tatil edildi, 5 ilçede ise taşımalı eğitime ara verildi. Olumsuz hava ve yol şartları nedeniyle Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Şalpazarı ve Tonya ilçelerinde eğitime bir gün ara verilirken, Araklı, Arsin, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerinde sadece taşımalı eğitime ara verildi.

Ordu: Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Kentte devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki okulların tamamında 16 Mart Çarşamba günü okulların tatil edildiği belirtildi. Perşembe ilçesinde taşımalı eğitim, Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinin kırsal mahallelerindeki okullar ile ilçelerin genelinde taşımalı eğitime yarın ara verildi. Engelli ve hamile kamu görevlilerinin de bugün idari izinli sayılacak.

Giresun: Giresun'un 5 ilçesindeki tüm okullar, 7 ilçede de köy okulları yarın edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce ve Şebinkarahisar'da tüm kademelerde eğitime ara verildiği belirtildi. Merkez, Keşap, Piraziz, Tirebolu, Yağlıdere ilçeleri ile Bulancak ilçesinde Yalıköy Şehit Üsteğmen Barış Çakır İlkokulu ve Ortaokulu hariç, Espiye ilçesinde de Cibril İlkokulu ve Ortaokulu hariç tüm köy okullarında eğitime bir gün ara verildiği aktarılan açıklamada, bu ilçelerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de izinli sayılacağı kaydedildi.

Rize: Rize merkez ve ilçelerinde devam eden kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün daha ara verildi. Rize Valiliği, "İlimiz genelindeki resmi ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında 16 Mart 2022 Çarşamba günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” açıklaması yaptı.

Van: Van'da olumsuz hava şartları nedeniyle 3 ilçede okullar yarın tatil edildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim kurumlarında (lise, halk eğitim, RAM, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitime 16 Mart Çarşamba ara verildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Ağrı: Ağrı'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki köy okullarında eğitime bir gün ara verildi. Valilikçe, il genelinde kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli olacağı aktarıldı.

Samsun: Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ayvacık ilçesinin Çarşıköy ilk/Ortaokulu Döngel İlk/Ortaokulu, Terice ilk / Ortaokulu, Kazancılı ilkokulu, Eynel İlkokulu, Yenice Mustafa Çakır ilkokulu, birleştirilmiş sınıflı okulların tamamı, taşımalı eğitimin tamamında, Salıpazarı ilçesinde Tahnal ve Konakören İlk/Ortaokulumuz ile Cevizli ve Kırgıl İlkokulumuzun yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı tamamına, diğer okullarımızda ise taşımalı eğitim, Terme ilçemizde ise kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Ambartepe İlk /Ortaokulunda 16 Mart Çarşamba günü bir gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim yapılmasına karar verilmiştir" denildi.