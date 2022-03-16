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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bu iş CHP'yi bitirir' dedi vekillere talimatı verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul milletvekillerine, İstanbul'da Çırağan Caddesi'ndeki 112 tarihi çınar ağacı kesilmesini daha çok gündeme getirmelerini belirterek, "Bu iş CHP'yi bitirir" dedi. Erdoğan’dan AK Parti milletvekillerine çarpıcı açıklamalar

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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Beşiktaş Çırağan Caddesi'ndeki korumaya değer nitelikteki asırlık çınar ağaçlarını kesmesi tartışılmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti İstanbul milletvekilleriyle AK Parti Genel Merkezi'nde yaptığı dünkü toplantıda bu konu gündeme geldi. Konuya ilişkin Erdoğan'ın açıklamalarını Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Erdoğan’dan AK Parti milletvekillerine çarpıcı açıklamalar" başlıklı yazısında aktardı.

Erdoğan: Bunlar sadece ağaç değil, asırlık çınarlar
Selvi'nin yazısındaki ilgili bölüm şöyle: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan Cumhurbaşkanlığına uzanan bir siyasi serüvene sahip olduğu için Erdoğan’ın gözünde İstanbul’un yeri bir başka. O nedenle İstanbul’un üzerinde titriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Beşiktaş’ta Çırağan Caddesi üzerindeki asırlık çınar ağaçlarını kestirmesine tepki gösteriyor. 'Gezi’de 5-6 ağaç için kıyamet koparanları görüyorum burada sesleri çıkmıyor. Bunlar sadece ağaç değil, asırlık çınarlar. Bunlar tarihe şahitlik yapan çınarlar. Bu iş CHP’yi bitirir. İstanbul milletvekillerimizin daha çok gündeme getirmesi lazım' diye konuşuyor."

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