Motorin ve benzin fiyatı için peş peşe yeni indirim geldi 16 Mart benzin ve motorin fiyatları

Petrol fiyatlarının 133 dolardan 97 dolara kadar çekilmesiyle motorin ve benzin fiyatı için peş peşe indirim geldi. 16 Mart itibarıyla motorin fiyatları için 93 kuruş, benzin fiyatı ise 1,76 TL yeni indirim yapıldı.

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Motorin fiyatları için gelen 2,38 TL indirimin ardından bugün de hem benzin hem de motorin için yeni indirimler yapıldı. Petrol fiyatları 13,5 yılın zirvesi olan 133 dolardan 97,5 dolar düzeyine kadar çekildi.

Petrol fiyatları düşüşüne paralel akaryakıt indiriminin bir sonraki günlerde de sürmesi bekleniyor.

Petroldeki sert düşüş akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Buna göre benzin fiyatı 16 Mart itirabıyla 1,76 TL motorin ise 0,93 TL ucuzladı.

Benzin ve motorin pompa satış fiyatları

Buna göre akaryakıt firmalarının internet sitesindeki güncel verilere göre;

İstanbul'da yeni motorin fiyatı 19,66 TL,

İstanbul'da yeni benzin fiyatı 18,71 TL,

Ankara'da yeni motorin fiyatı 19,81 TL,

Ankara'da yeni benzin fiyatı 18,81 TL,

İzmir'de yeni motorin fiyatı 19,82 TL,

İzmir'de yeni benzin fiyatı 18,83 TL oldu.

Petrol fiyatlarında sert düşüş

Son dönemde Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes görüşmelerinin öne çıkması ve iyimser mesajlar verilmesi, Çin'in Covid-19 salgını karşısında katı tedbirlere başvurmasının petrol talebinde artışı yavaşlatacağı beklentileri, AB ülkelerinin Rusya'ya petrol konusunda bir kısıklama getirmemesi ve Rusya'nın da doğal gaz ve petrol ihracatını sürdürmesi nedeniyle fiyatlar geri çekilmeye başladı.