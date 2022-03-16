Notre Dame kilisesinde tarihi keşif! İnsan biçimli kurşun lahit bulundu içinden kim çıktı?
Yaklaşık 3 yıl önce çatısında çıkan yangın nedeniyle hasar gören tarihi, Notre Dame Katedrali'nde restorasyon öncesi kazı çalışmaları başlatıldı. Uzmanlar, binanın altındaki 14. yüzyıldan kalma antik mezarları ortaya çıkardı. Söz konusu keşfin bir dönüm noktası olması bekleniyor.
Arkeologlar, Notre Dame Katedrali'nin altında 14. yüzyıla tarihlenen antik mezarlar ve kurşundan bir lahit buldular. Araştırmacılar, insan biçimli kurşun lahitin tamamen korunmuş olduğunu ve üst düzey bir devlet insanına ait olduğunu düşündüklerini açıkladı.
Bununla birlikte, 12. yüzyıldan kalma ünlü katedral, Nisan 2019'da yangın nedeniyle zarar görmesinin ardından şu anda restore ediliyor. Ancak, 100 metre yüksekliğindeki ahşap çatı mahyasını restore etmek için gereken iskelenin kurulmasından önce, önlem olarak katedralin içinde kazı çalışmaları başlatıldı.
Arkeologlar ayrıca katedral tabanının hemen altında, Fransız Gotik biçiminin en eski örneklerinden biri olan Notre Dame'ın yapım aşamasında olduğu 1230 civarında yapılmış olması muhtemel bir çukur keşfetti. NTV'deki habere göre keşiflerinin binanın tarihine yeni bir bakış açısı sunacağını açıkladılar.
Fransa Kültür Bakanı Roselyne Bachelot, "Geçişin zemini dikkate değer bilimsel kalitede kalıntılar ortaya çıkardı," dedi ve kazı çalışmalarının 25 Mart'a kadar uzatıldığını da sözlerine ekledi.