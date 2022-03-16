Notre Dame kilisesinde tarihi keşif! İnsan biçimli kurşun lahit bulundu içinden kim çıktı?

Arkeologlar ayrıca katedral tabanının hemen altında, Fransız Gotik biçiminin en eski örneklerinden biri olan Notre Dame'ın yapım aşamasında olduğu 1230 civarında yapılmış olması muhtemel bir çukur keşfetti. NTV'deki habere göre keşiflerinin binanın tarihine yeni bir bakış açısı sunacağını açıkladılar.