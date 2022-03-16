Manchester United ve Ajax'ın şampiyonlar ligi çeyrek final hayali sona erdi
Atletico Madrid ve Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.Abone ol
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda iki rövanş karşılaşması oynandı.
İngiltere'nin Manchester United takımı, 1-1 biten ilk maçın rövanşında İspanyol ekibi Atletico Madrid'i ağırladı.
Atletico Madrid, Lodi'nin 41. dakikada kaydettiği golle mücadeleyi 1-0 kazanarak tur biletini aldı.
Diğer maçta ise Hollanda kulübü Ajax, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Portekiz temsilcisi Benfica'yı konuk etti.
Nunez'in 77. dakikadaki golüyle sahadan 1-0 galip ayrılan Benfica, adını son 8'e yazdırdı.