BIST 2.079
DOLAR 14,69
EURO 16,15
ALTIN 907,82
HABER /  DÜNYA
ADV Smart Güneş Teknolojileri Halk Arz Oluyor
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Fransa'nın Rusya korkusu! Savaşta 3-4 güne biteriz itirafı!

Fransa'nın Rusya korkusu! Savaşta 3-4 güne biteriz itirafı!

Fransa, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın kendilerine de sıçraması durumunda olası senaryolar için ürküten tablolar çizdi. Savaş durumunda Fransa'nın teçhizatı 3-4 günde biteceği itirafı geldi.

Abone ol

Fransa'nın olası bir savaşa girmesi durumunda, ordusunun mühimmatının 3 ila 4 gün içerisinde tükenebileceği belirtildi.
Fransız Senatosu Dış ilişkiler ve Savunma Komisyonu Başkanı Christian Cambon, konuştuğu RFİ radyosunda, olası uzun vadeli bir savaşı devam ettirmek için Fransa'nın yeterli mühimmata sahip olmadığını uzun zamandır bildiklerini söyledi.

Cambon, böyle bir durumda, askeri mühimmatın birkaç gün içerisinde tükenebileceğini, hatta bunun 3-4 günden fazla sürmeyeceğini ifade etti.

Ülkesinin askeri mühimmatının halihazırda Sahraaltı bölgesinde bulunan Barkhane askeri birliklerinin hizmetine verildiğini söyleyen Cambon, Fransa'nın diğer Avrupa ülkelerinin aksine stoklarını kullandığını dile getirdi.

Christian Cambon, "çatışma kapımıza ulaşırsa, kendimizi aynı durumda bulmak istemeyiz" diyerek, Fransa'nın İkinci Dünya Savaşı arifesinde yaşadığı mühimmat sıkıntısını anımsattı.

Geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un medyaya servis edilen fotoğraflarında üzgün ve çaresiz halleri görülmüştü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Emekli aylığı ve ikramiyeler artıyor 3600 ek gösterge taslağından bomba detaylar
Foto Galeri Emekli aylığı ve ikramiyeler artıyor 3600 ek gösterge taslağından bomba detaylar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da enişte baldızın küçük kızına kabusu yaşattı! Herkes uyuduktan sonra gece odasına girip...
İstanbul'da enişte baldızın küçük kızına kabusu yaşattı! Herkes uyuduktan sonra gece odasına girip...
Smart Güneş Teknolojileri Halka Arz Oluyor
Smart Güneş Teknolojileri Halka Arz Oluyor
Tek erkeklerin 1 numarası Rus tenisçi Medvedev'e Wimbledon için Putin şartı
Tek erkeklerin 1 numarası Rus tenisçi Medvedev'e Wimbledon için Putin şartı
Rusya'ya NATO gizli bilgileri sızdırıldı! O ülkede casusluk skandalı patladı
Rusya'ya NATO gizli bilgileri sızdırıldı! O ülkede casusluk skandalı patladı
Kader kaç yaşında aslen nereli Kader Çetintürk hiç evlendi mi çocuğu var mı?
Kader kaç yaşında aslen nereli Kader Çetintürk hiç evlendi mi çocuğu var mı?
Memur ve emekliler merakla bekliyor! 3600 ek gösterge için ikinci toplantı bugün
Memur ve emekliler merakla bekliyor! 3600 ek gösterge için ikinci toplantı bugün
Kar fena bastırdı 7 ilde okullar tatil edildi! İşte bugün eğitime ara verilen şehirler
Kar fena bastırdı 7 ilde okullar tatil edildi! İşte bugün eğitime ara verilen şehirler
ABD Başkan Yardımcısı Harris'in eşinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
ABD Başkan Yardımcısı Harris'in eşinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Benzin ve motorin fiyatları için kader günü! Nakit harayla akaryakıt alana indirim geliyor
Benzin ve motorin fiyatları için kader günü! Nakit harayla akaryakıt alana indirim geliyor
Motorin ve benzin fiyatı için peş peşe yeni indirim geldi 16 Mart benzin ve motorin fiyatları
Motorin ve benzin fiyatı için peş peşe yeni indirim geldi 16 Mart benzin ve motorin fiyatları