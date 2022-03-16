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Kar yağdı hamsi geri döndü işte balıkçı fiyatları

Kar yağdı hamsi geri döndü işte balıkçı fiyatları

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve kar yağışı ile "Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı" deyimi gerçek oldu. Hamsi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Halinde tezgahlarda yerini alırken kilosu 40 liradan satılıyor

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Bandırma Balık Hali'nde yaklaşık bir haftadır tezgahlarda hamsi yokluğu çekiliyordu. Soğuk ve kar yağışı sebebiyle hamsi, balık tezgahlarında yerini aldı.

'Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı' diyen Balıkçı Barış Yıldız, "Bir kaç gün etkili olan soğuk hava ve kar yağışı sonrasında balık halimize gelen balık miktarını arttırdı. Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı sözü gerçek oldu.Balık halimize bol miktarda hamsi gelmektedir. Balık halimizde Karadeniz Hamsisi kilosu 40, Marmara hamsi kilosu 50, İstavrit kilosu 40, Kolyoz kilosu 50 Liradan satılıyor. Yarında hava güzel. Bol balık gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.

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