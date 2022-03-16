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Rusya'ya NATO gizli bilgileri sızdırıldı! O ülkede casusluk skandalı patladı

Rusya'ya NATO gizli bilgileri sızdırıldı! O ülkede casusluk skandalı patladı

SLOVAKYA’da 4 kişi Rusya Askeri İstihbaratına NATO gizli bilgilerini sızdırdıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

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Slovakya Polis Teşkilatı Başkanı Stefan Hamran düzenlediği basın toplantısında, Slovakya Askeri Akademisi eski Rektör Yardımcısı, eski Slovakya Askeri İstihbaratı üyesi ile bir milletvekili ve bir milletvekili danışmanının Rusya askeri istihbarat servisi ile işbirliği yaparak gizli belgeleri sızdırdıklarını açıkladı. Hamran, düzenlenen operasyon kapsamında Vranov nad Toplou, Ruzomberok ve Liptovsky Hradok'ta birçok eve baskın düzenlendiğini ve bir evde bulunan yüklü miktarda paraya el konulduğunu ifade etti.

Hamran yaptığı açıklamada, “Slovakya Askeri Akademisi’nin eski rektör yardımcısı olan Pavel B, uzun süredir Rus askeri istihbarat ajanları ile irtibatı olmuştur. NATO hakkında stratejik öneme sahip, gizli ve çok gizli hassas bilgileri sızdırmıştır. Kendisi 2013 yılından bu yana Ruslarla irtibat halindeydi” dedi. Olayla bağlantılı olarak toplam 4 kişinin gözaltına alındığını söyleyen Hamran, iki zanlının eylemleri itiraf ettiğini belirtti.

"Ruslarla uzun süredir işbirliği içindeydi”
Özel savcı Daniel Lipsic eski rektör yardımcısının uzun süredir Rus askeri istihbaratıyla işbirliği yaptığı gerekçesiyle pazartesi akşamı gözaltına alındığını söyledi. Savcı Lipsic, "Ruslarla uzun vadeli ve karışık bir işbirliği içindeydi ve bu nedenle bunu bu kadar uzun süre boyunca ortaya çıkarmak mümkün olmadı. Ayrıca Rus istihbarat servisi, Slovakya’daki bağlantıları aracılığıyla Ukrayna ile ilgili bilgilerle de ilgileniyordu” dedi.
Yakalananlar iki kişi casusluk ve rüşvet almakla suçlanırken, 4 ila 13 yıl arasında hapis cezası alabilecekleri bildirildi.

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