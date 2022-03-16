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Tek erkeklerin 1 numarası Rus tenisçi Medvedev'e Wimbledon için Putin şartı

Tek erkeklerin 1 numarası Rus tenisçi Medvedev'e Wimbledon için Putin şartı

İngiltere Spor Bakanı Nigel Huddleston, tek erkekler dünya sıralamasında zirvede yer alan Rus tenisçi Daniil Medvedev'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i desteklemediğine dair "güvence" vermediği taktirde, Wimbledon'dan men edilebileceğini duyurdu.

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İngiliz bakan Huddleston, Rusya-Ukrayna savaşının ardından, hükümetin 27 Haziran'da başkent Londra'da başlayacak Wimbledon Tenis Turnuvası'nda Rus oyunculara ilişkin duruşuyla ilgili All England Lawn Tennis Club (AELTC) ile görüşmelerde bulunduklarını belirtti.

Medvedev'in bu yıl Wimbledon'a katılmasına izin verilip verilmeyeceği sorusu üzerine Huddleston, Grand Slam'de Rusya bayrağını dalgalandıran hiç kimsenin oynamasına izin verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuyla ilgili çeşitli spor dallarıyla görüşüyoruz ve tepkinin ne olması gerektiği hakkında konuşuyoruz ama bence bunun ötesine geçmesi gerekiyor. Onların, Vladimir Putin'in destekçisi olmadıklarına dair bir güvenceye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ve bu doğrultuda güvence almak için hangi şartlara ihtiyacımız olabileceğini düşünüyoruz."

Dünya sıralamasının yayınlandığı ATP listesinde Rus bayrakları kaldırıldı...
Tek erkekler dünya sıralamasında zirvede yer alan Rus tenisçi Medvedev, 10 Mart'ta yaptığı açıklamada, turnuvalarda oynamasına izin verilip verilmeyeceği konusunda endişe duyduğunu dile getirmişti.

Tenise devam edememe olasılığından endişe duyduğunu belirten Medvedev, "Bu konu hakkında konuşmak her zaman zor çünkü farklı ülkelerdeki turnuvalarda tenis oynamak istiyorum. Bu oyunu ülkemde de temsil etmek istiyorum. Ancak bugünkü koşullarda yapabileceğim tek şey, izin verildiği sürece oynamak." ifadelerini kullanmıştı.

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