Emekli aylığı ve ikramiyeler artıyor 3600 ek gösterge taslağından bomba detaylar

Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratları ile Çalışma Bakanlığı bürokratlarının hazırladığı alternatifli taslaklar ortaya çıkartıldı. Bu taslaklara göre bir karar verilecek. Yarın yapılacak ikinci toplantıda sendikaların talepleri de alınacak. Genel olarak yapılan çalışmalara bakıldığında kapsamın genişlediği ve ek gösterge düzensizliklerinin tamamen ortadan kalkacağı bir yeni düzenlemenin hazırlandığı görülüyor.