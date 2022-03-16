Ermenistan'dan Türkiye ile normalleşme açıklamaları

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Ermenistan halkının Türkiye’yle yürütülen normalleşme sürecine ilişkin düşüncelerine yönelik, "Genel olarak Ermenistan halkı Türkiye’yle ilişkilerin normalleşmesini istiyor. Bu durum kamuoyu araştırmalarına da yansıyor" ifadelerini kullandı

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Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Antalya Diplomasi Forumu 2022'ye (ADF) katılan Mirzoyan, önemli açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın iki ülke arasında müzakere başlatmaya hazır olduğuna yönelik açıklamalar yaptığını hatırlatan Mirzoyan, karşılıklı özel temsilciler atandığını belirtti.

Mirzoyan, ilişkileri tam normalleştirmek amacıyla ön koşulsuz müzakereler için özel temsilcilerin sırasıyla Moskova ve Viyana’da bir araya geldiğini de anımsattı.

Ermenistan sınırları açmaya hazır

Antalya Diplomasi Forumuna katılımını da değerlendiren Mirzoyan, "Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin Türkiye ile ilişkilerin tamamen normalleşmesine ve bölgede barışçıl ve sürdürülebilir kalkınma çağının açılmasına yönelik siyasi iradesini bir kez daha tekrarlamak üzere Antalya Diplomatik Forumu'na katılmak için Antalya'yı ziyaret ettim" dedi.

Mirzoyan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin seyrine yönelik ise şunları kaydetti:

"Genel olarak pozitif. Ermenistan, Türkiye’yle diplomatik ilişkiler kurmaya ve sınırları açmaya hazır. Süreci bu amaca götürecek siyasi bir iradenin olduğunu Türk mevkidaşımdan da duymak beni mutlu etti. Hızla değişen dünyada somut adımlar atmaktan çekinmememiz gerektiğine inanıyorum."

İki ülke halkının İstanbul-Erivan arası direkt uçuşlarından faydalandığını belirten Mirzoyan, sınırların açılmasına yönelik ise "Sınırların açılması, iki ülke arasındaki bağlantısallığa, ticari ve ekonomik ilişkilere, halklar arası ilişkilere ve bölgenin genel istikrarına pozitif bir etki yapacaktır" ifadelerini kullandı.