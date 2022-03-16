Melih Gökçek ve eşi Nevin Gökçek koronavirüse yakalandı işte sağlık durumu

ANKARA eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek koronavirüse yakalandı. Melih Gökçek'in eşi Nevin Gökçek'in de Covid-19 testi pozitif çıktı.

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ANKARA Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Melih Gökçek ve eşi Nevin Gökçek, corona virüsüne yakalandı. Haberi duyuran bizzat Melih Gökçek oldu. Twitter hesabından kendisi ve eşinin testinin pozitif çıktığını duyuran Melih Gökçek TT listesine girdi.

Melih Gökçek, eşiyle birlikte evde karantinada olduklarını ve dinlendiklerini söyledi. Koronavirüsü hafif geçirdiğini belirten Melih Gökçek durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:

* Sonunda benim ve eşim Nevin'in de testleri pozitif çıktı.Karı koca evde istirahatle karantina süremizi doldurmaya çalışıyoruz. Rabbimize hamdolsun, hafif geçiyor. Dostlarımız ve sevenlerimizden dua bekleriz.

Melih Gökçek'in koronavirüs olması sosyal medyanın gündemine oturdu. Haberin duyulmasının ardından Melih Gökçek TT listesinde ilk 10'da yer aldı.